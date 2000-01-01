náhledy
Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny si připomínáme, byl muž mnoha profesí. Politik, prezident, dramatik, publicista, disident a také režisér. Jakožto význačná osobnost se také objevil v několika filmech a seriálech, kde jeho nezaměnitelnou mluvu a gesta ztvárnili profesionální herci. V životopisném snímku Havel jej například interpretoval Viktor Dvořák.
Autor: Bontonfilm
Viktor Dvořák v roli Václava Havla opravuje plot. Nápomocnou mu je jeho manželka Olga v podání Ani Geislerové.
Autor: Bontonfilm, Bioscop
Do role Havlova kamaráda a „spolupachatele“ v případu Charta 77 Pavla Landovského obsadil režisér snímku Havel Slávek Horák herce Martina Hofmanna.
Autor: Bontonfilm, Bioscop
A znovu Pavel Landovský a Václav Havel, tentokrát reální. Do svého povídkového filmu Každý mladý už je obsadil režisér a scenárista Pavel Juráček.
Autor: Filmové studio Barrandov
Životopisný film Havel měl premiéru v roce 2020, ale Václava Havla si Viktor Dvořák zahrál už ve snímku Pražské orgie z roku 2019. Natočila ho režisérka Irena Pavlásková podle románu Philipa Rotha.
Autor: Bontonfilm, Bioscop
V seriálu České století disidenta a pozdějšího prezidenta Václava Havla hrál Marek Daniel. Olgu Havlovou ztvárnila Tereza Hofová.
Autor: Profimedia.cz
Marek Daniel se coby Václav Havel objevil v epizodách Českého století s názvem Je to jen rock’n’roll a Poslední hurá.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Václav Havel osobně v dětském věku v dokumentárním snímku Občan Havel (2007). Roztočil jej režisér Pavel Koutecký, ale kvůli tragickému úmrtí ho za něj dokončil Miroslav Janek.
Autor: Aerofilms
Tady Havel, slyšíte mě? zní název dokumentu z roku 2023 režiséra, scenáristy a kameramana Petra Jančárka. Na snímku Václav Havel v roli filmového režiséra na place při natáčení adaptace své divadelní hry Odcházení.
Autor: Endorfilm
Václav Havel ve své typické póze s cigaretou v dokumentárním snímku Občan Havel.
Autor: Pavel Koutecký
V roce 2023 měl premiéru dokument režiséra Šimona Šafránka a scenáristy Honzy Vedrala Ivan - Král tří akordů. Po boku známého kytaristy a skladatele se objevil i Václav Havel.
Autor: Česká televize
Sebe sama si prezident Václav Havel zahrál ve filmu Tomáše Vorla Kamenný most. Cigaretu zapaluje představiteli hlavní role Tomáši Hanákovi a Haně Tallerové.
Autor: Vorelfilm