Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku

Podle jeho nejbližších byl odchod náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý jako paleontolog Alan Grant z filmů Jurský park (1993), Jurský park 3 (2001) a Jurský svět: Nadvláda (2022) nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci (2007).
„Sam byl obklopen rodinou a zemřel s důstojností, která charakterizovala celý jeho život,“ uvedla na instagramu zarmoucená rodina. S hlubokou vděčností poděkovala personálu soukromé Nemocnice svatého Vincenta za skvělou péči, které se hercovi před smrtí dostalo.
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Veřejnost nyní pozůstalí žádají o respektování soukromí. Více informací o jejich ztrátě přislíbili poskytnout později.