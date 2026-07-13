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Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku

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  8:12aktualizováno  8:27
Sam Neill ve filmu Jurský park (1993)

Sam Neill ve filmu Jurský park (1993) | foto: Photos © Universal Pictures

Sam Neill v seriálu Gangy z Birminghamu (2014)
Sam Neill ve filmu Hon na ponorku (1990)
Sam Neill v dokumentárním seriálu Objevování Pacifiku se Samem Neillem (2018)
Sam Neill (12. července 2023)
24 fotografií
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z Birminghamu.

Podle jeho nejbližších byl odchod náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý jako paleontolog Alan Grant z filmů Jurský park (1993), Jurský park 3 (2001) a Jurský svět: Nadvláda (2022) nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci (2007).

„Sam byl obklopen rodinou a zemřel s důstojností, která charakterizovala celý jeho život,“ uvedla na instagramu zarmoucená rodina. S hlubokou vděčností poděkovala personálu soukromé Nemocnice svatého Vincenta za skvělou péči, které se hercovi před smrtí dostalo.

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Veřejnost nyní pozůstalí žádají o respektování soukromí. Více informací o jejich ztrátě přislíbili poskytnout později.

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