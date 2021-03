Das ist Spaß! Německá RTL okopírovala V síti, tvůrci se chtějí bránit

Zprávu přinesl iRozhlas.cz. Klusák na německou verzi upozornil na svém Facebooku. „Das ist Spaß!! Právě jsme zjistili, že nám německá televize RTL ukradla V síti. Upoutávku na dnešní večerní uvedení ve 20.15 zveřejnili pouze 24h předem... Schválně kolik společných rysů odhalíte!“ napsal režisér dokumentu.

Tvůrci byli přitom sami osloveni německými producenty, kteří měli zájem nejen o snímek, ale i o jeho formát, kdy se tři herečky mladistvého vzhledu vydávaly na internetu za nezletilé. „Byli jsme osloveni jednou německou distribuční společností, která chce originální film V síti uvést do kin. Je k tomu všechno nachystáno, kvůli pandemii to ale bylo zastaveno. Dokonce byl film i předabován do němčiny, abychom přilákali mladší publikum,“ sdělil Klusák portálu iRozhlas. Tvůrci prý vůči RTL chystají právní kroky.

„Byli jsme osloveni i německou produkcí stát se světovým prodejcem formátu filmu. Chtěli nás zastupovat nejen pro německý trh, ale pro celý svět. Jsou z toho nešťastní. Originální formát tím totiž ztrácí na hodnotě,“ dodal režisér, který dokument točil společně s Barborou Chalupovou.

V síti se televizní premiéry dočká ve středu 10. března už jako snímek ověnčený Českým lvem i cenou filmových kritiků v kategorii nejlepší dokument. Nezvyklý projekt, na jehož konci stojí trestní stíhání několika predátorů, se stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem všech dob.