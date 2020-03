Film o zneužívání dětí na internetu V síti vidělo 111 tisíc lidí

Cestopis Trabantem do posledního dechu odstartoval v kinech s návštěvností 18 530 diváků, životní příběh zpěváka nazvaný Michael Jackson’s This Is It zlákal za svůj první víkend 91 824 fanoušků.

Už premiérové výsledky napovídají, že novinka V síti aspiruje na nejúspěšnější český dokument v kinech vůbec.

Z trůnu může brzy sesadit dlouholetého krále domácí dokumentární tvorby, film Občan Havel, který v kinodistribuci v souhrnném počtu vidělo přes 163 tisíc diváků.

S hodnotami kolem 111 tisíc návštěvníků začínaly v českých kinech i takové hrané hity jako americký Avatar nebo retro Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi bos. Napříč žánry si V síti připsalo devátý nejlepší start českého titulu za posledních dvacet let.

Sociální experiment V síti sleduje, jak tři herečky dětského vzhledu, které se vydávají za dvanáctileté školačky, komunikují na internetu se sexuálními predátory. Vedle mládeži nepřístupného díla vznikla i jeho „měkčí“ verze pro školáky.