Jiní komentátoři poukazují na příhodné načasování seriálu do současné doby, kdy Rusko pátým rokem válčí proti Ukrajině a „kolektivnímu Západu“.
„Jádrem věci není umělecká kvalita, nýbrž posun ve veřejném vnímání. Jinými slovy: seriál přesně zapadá do současného historického okamžiku,“ uvedl komentátor rozhlasové stanice Kommersant FM.
Tvůrce seriálu, režisér Vladimir Bortko, představuje Stalina především jako muže, který byl nucen činit obtížná rozhodnutí v zájmu státu, a to i v obdobích konfrontace se Západem. Klíčovým příkladem je úsilí Sovětského svazu o vývoj atomové bomby.
Podle režiséra vznikl scénář již před 15 lety ve spolupráci s profesionálními historiky, ale od té doby „ležel v šuplíku“. Projekt nebylo možné realizovat, protože pro něj ještě nedozrály podmínky. Až nyní nastal ten správný čas, protože vnímání daného historického období se v současném Rusku zcela proměnilo.
Po celé zemi - možná ne všude, ale postupně - se obnovují pomníky „vůdce národů“, zatímco muzea a další symboly spojené s represemi či jinými nezákonnostmi oné éry často procházejí procesem, který by se dal nazvat „přeformátováním“. Hovořilo se i o přemístění Soloveckého kamene, památníku obětí politických represí, z moskevského náměstí Lubjanka.
Ve Vladivostoku se nedávno pokusili přesunout pomník Alexandra Solženicyna z nábřeží do malého parku, a to s odůvodněním, že je „tematicky nekonzistentní“ se svým okolím. Socha se však během 24 hodin vrátila na původní místo, protože se ukázalo, že se rozměrný pomník do nového prostoru nehodí, jak upozorňovali občané. Jelikož úřady nemohly ignorovat požadavky veřejnosti, jednaly rychle.
Závěr je docela prostý: objektivní hodnocení historie je bezpochyby věc dobrá a správná. Málokdo by však stál o úplný návrat do stalinské éry - se vším, co s ní souviselo, včetně těch stránek, jejichž vnímání se v současnosti přetváří, poznamenal Kommersant FM.
„Zatímco některé filmy vstupují do distribuce s velkou slávou, jiným jsou distribuční licence odebírány a některé zůstávají ruské veřejnosti zcela nedostupné,“ dodal komentátor v narážce na cenzuru, která zakázala v Rusku desítky snímků.
Slavnostní premiéry seriálu se toto pondělí v moskevském kině Chudožestvennyj zúčastnily četné celebrity v čele s vůdcem ruských komunistů Gennadijem Zjuganovem, jehož strana si na své prapory vetkla jméno „vůdce národů“ a loni jako chybu odsoudila zprávu Stalinova nástupce Nikity Chruščova na XX. sjezdu sovětských komunistů odsuzující „kult osobnosti“ a Stalinovy zločiny.
Bortko, který se proslavil svými adaptacemi děl Michaila Bulgakova Mistr a Markétka a Psí srdce, je členem Komunistické strany Ruské federace od roku 2007. V minulosti podpořil anexi ukrajinského poloostrova Krym i válku proti Ukrajině.