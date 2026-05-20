V jakém pořadí se dívat na Star Wars? Správné způsoby jsou dva

Matouš Waller
  13:03
Star Wars neboli Hvězdné války letos v březnu oslavily padesát let od zahájení natáčení první epizody Nová naděje. A nejnovější film, Mandalorian a Grogu, jde do kin právě v těchto dnech. V jakém pořadí se dívat na příběhy Star Wars, aby dějové linky dávaly smysl?
Jen málokterý filmový počin potřebuje příručku pro neznalé, kterak jej správně sledovat. Mezi ně však bezesporu patří grandiózní vesmírná sága Star Wars (tedy Hvězdné války). Odpověď nicméně není zcela jednoznačná – existují dva základní přístupy.

Ideální záminkou pro maraton Hvězdných válek je příprava na nový film Mandalorian a Grogu (který sice nenavazuje na žádný z filmů, ale o tom až později). Pro rozsah produkce vzniknuvší za více než půlstoletí však není v lidských silách načerpat všechny znalosti včas a stihnout první promítání novinky v českých kinech. V jakém pořadí tedy Star Wars sledovat?

Skalní fanoušci by navrhli zhlédnout jen originální trilogii (tedy díly čtyři až šest) a pak „novou“ trilogii (tedy díly jedna až tři). Ti ještě skalnější by doporučili podívat se na původní trilogii a tím skončit. Pokusíme se však nebýt nepřející a dáme šanci i dalším počinům, vzniklo totiž i mnoho seriálů.

Nutno však podotknout, že jen část novější produkce se setkala s kladnou odezvou – příliš dobré hodnocení si neodnesla například nejnovější trilogie nebo některé z odvozených seriálů.

Co všechno je Star Wars

Star Wars v ČSSR

Českoslovenští fanoušci sci-fi na legendární ságu museli 14 let čekat. První natočený film Nová naděje z roku 1977 si premiéru v kinech odbyl až v červenci 1991, na kazety se dostal ještě o rok později.

Do té doby se šířil na pašovaných VHS kazetách ze Západu s polským či německým dabingem.

Komunističtí cenzoři film zkrátka nepustili – sága o boji se zlým Impériem jim nebyla po chuti.

Star Wars se dělí na tři „základní“ filmové trilogie nabízející ucelený příběh:

  • Původní – díly IV-VI (70. a 80. léta)
  • Prequely – díly I-III (nultá léta)
  • Sequely – díly VII-IX (10. léta)

Jenže tak jednoduché to není – svět Hvězdných válek je protkaný celou řadou filmových a seriálových spin-offů. Ty už sice nejsou „povinné,“ příběh však rozšiřují o řadu detailů a přidávají i další kontext.

K tomu existují seriály Star Wars. Nejdůležitější je sedm hraných, které mají celkem 85 dílů. Ty kreslené (stejně jako animované filmy) do nápovědy, jak správně Star Wars sledovat, nejsou zapotřebí. Pro základní dějovou linii nejsou podstatné, ale skvěle vyplňují mezery v ději mezi jednotlivými filmy.

Jak dlouhé Star Wars jsou a kde je sledovat

Jestli ale máte v plánu postupně zhlédnout všech dosavadních 11 filmů a 85 dílů sedmi seriálů, pak jsou postupy vlastně dva. Oba mají své plusy a mínusy. Tak jako tak je třeba si na důkladné vstřebání vyhradit několik desítek hodin.

V nabídce ovšem máme i odlehčenou verzi, na kterou bude stačit jen necelých šestnáct hodin.

Všechny filmy a seriály Star Wars jsou k vidění na streamovací platformě Disney Plus. Některé z filmů se občas vrátí i na stříbrné plátno – čas od času je uvádí artová kina, například pražské Kino Aero.

Jak jdou Star Wars za sebou?

První způsob, jak se ponořit do světa Hvězdných válek, je sledovat je podle zasazení v dějové linii mezihvězdných konfliktů. Toto pořadí umožní vidět celý příběh plynule a sledovat postupný přerod ústředních postav a změny v celé předaleké galaxii.

  1. Akolytka (2024, seriál)
  2. Epizoda I – Skrytá hrozba (1999)
  3. Epizoda II – Klony útočí (2002)
  4. Epizoda III – Pomsta Sithů (2005)
  5. Solo: Star Wars Story (2018)
  6. Obi-Wan Kenobi (2022, seriál)
  7. Andor (2022, seriál)
  8. Rogue One: Star Wars Story (2016)
  9. Epizoda IV – Nová naděje (1977)
  10. Epizoda V – Impérium vrací úder (1980)
  11. Epizoda VI – Návrat Jediů (1983)
  12. Mandalorian (2019, seriál) – pouze první a druhá řada
  13. Boba Fett: Zákon podsvětí (seriál, 2021)
  14. Mandalorian (2023, seriál) – třetí série
  15. Ahsoka (2023, seriál)
  16. Star Wars: Bludná banda (2024, seriál) – odehrává se souběžně s Mandalorianem a Ahsokou
  17. Epizoda VII – Síla se probouzí (2015)
  18. Epizoda VIII – Poslední z Jediů (2017)
  19. Epizoda IX – Vzestup Skywalkera (2019)

Tímto postupem ale divák přijde o několik překvapení. Proto jde spíš o způsob vhodný pro ty, kteří jsou s děním ve světě Star Wars obeznámeni (nebo pro ty, komu důležité momenty tak jako tak vyslepičilo okolí nebo sociální sítě).

Jak sledovat Star Wars jako pravý fanoušek?

Podle toho, jak byly natočené za sebou. Nevýhodou je nevyhnutelné skákání po dějové linii, které se může zprvu jevit jako matoucí. Na druhou stranu jde o ideální (byť poměrně náročný) způsob sledování pro nové fanoušky neznalé všech detailů světa Star Wars. Jedině tímhle způsobem se totiž nepřipravíte o všechny dějové zvraty a překvapení, tak jak je objevoval celý svět.

  1. Epizoda IV – Nová naděje (1977)
  2. Epizoda V – Impérium vrací úder (1980)
  3. Epizoda VI – Návrat Jediů (1983)
  4. Epizoda I – Skrytá hrozba (1999)
  5. Epizoda II – Klony útočí (2002)
  6. Epizoda III – Pomsta Sithů (2005)
  7. Epizoda VII – Síla se probouzí (2015)
  8. Rogue One: Star Wars Story (2016) – odehrává se těsně před dílem IV
  9. Epizoda VIII – Poslední z Jediů (2017)
  10. Solo: Star Wars Story (2018) – odehrává se mezi díly III a IV
  11. Epizoda IX – Vzestup Skywalkera (2019)
  12. Mandalorian (2019, seriál) – pouze první a druhá řada
  13. Boba Fett: Zákon podsvětí (seriál, 2021)
  14. Obi-Wan Kenobi (2022, seriál)
  15. Andor (2022, seriál)
  16. Mandalorian (2023, seriál) – třetí řada
  17. Ahsoka (2023, seriál)
  18. Akolytka (2024, seriál – zhruba 100 let před Epizodou I)
  19. Star Wars: Bludná banda (2024, seriál) – odehrává se souběžně s Mandalorianem a Ahsokou

Základy Star Wars

Nabízíme i odlehčenější variantu, která přinese ten pravý požitek ze Star Wars, se všemi důležitými informacemi, aniž by ochudila o důležité detaily příběhu.

Skládá se z „pouhých“ sedmi filmů a pro nové fanoušky je tak ideálním vstupem do dějin předaleké galaxie. Opět je vhodné se řídit datem vydání:

  1. Epizoda IV – Nová naděje (1977)
  2. Epizoda V – Impérium vrací úder (1980)
  3. Epizoda VI – Návrat Jediů (1983)
  4. Epizoda I – Skrytá hrozba (1999)
  5. Epizoda II – Klony útočí (2002)
  6. Epizoda III – Pomsta Sithů (2005)
  7. Rogue One: Star Wars Story (2016)

Nové příběhy předaleké galaxie

Ve světě Star Wars však dosud vydanými filmy a seriály nic nekončí. Ve středu 20. května 2026 vstupuje do kin už zmíněný film Mandalorian a Grogu, přímo navazující na seriál Mandalorian.

V přípravě jsou pak další čtyři filmy, které by se měly dočkat uvedení v příštích dvou letech. Tvůrci jsou nicméně na informace poměrně skoupí. Zatím je jisté jen to, že půjde jak o prequely, tak o sequely k dosud známým příběhům.

