PRVNÍ DOJMY: Úspěch V hlavě pokračuje. Seriálová verze si střílí z filmařů

Redaktorka iDNES.cz Monika Zavřelová ho ale v Los Angeles exkluzivně viděla už teď.

A můžu vám slíbit, že minimálně první díl, který se zde promítal, přináší oku, duši i bránici stejnou potěchu jako první i druhé filmové V hlavě. Seriálové pokračování nese název Dreams Productions a tvůrci jeho děj zasadili mezi dění dvou celovečerních snímků.

V centru příběhu však už tentokrát nestojí hlavní hrdinka Riley, ani ztělesněné emoce, ale fiktivní filmové studio, které se každou noc stará o výrobu jejích snů. A trápí je úplně stejné problémy jako filmaře po celém světě: napjatý rozpočet, tikající termíny i nestabilita umělecké duše.

Studio se pustilo do ostřejšího humoru

Překvapení první: studio Pixar se tentokrát pustilo do ostřejšího humoru, než na jaký mohou být diváci zvyklí. Jakoby prostředí tvůrcům důvěrné známé, filmařské, rozvázalo ruce. Tak už to někdy se střelbou do vlastních řad bývá. Jen se takové snahy velice snadno minou účinkem.

To ale není případ Dreams Productions. Už jen v první epizodě se tvůrci sympaticky pousmívají nad jedním vypravěčským klišé za druhým, tlaku na výkon ze strany producentů, stereotypům z placu i oportunismu úspěchuchtivých.

Překvapení druhé: postavám seriálových filmařů tvůrci nedali lidské podoby, a tak se jejich charakterové vlastnosti, od arogance až po zarputilou snaživost, humorně vpisují do vizuálu.

VÝBĚR DALŠÍCH NOVINEK Z THE WALT DISNEY COMPANY: VAIANA 2 Po osmi letech se vrací odvážná mořeplavkyně a první trailer fanouškům představil sám Dwayne Johnson, hlas poloboha Mauiho. ZOOTROPOLIS Stejně jako Vaiana po osmi letech návštěvníky ještě letos na plátně znovu ve svých ulicích uvítá moderní Město zvířat. CAPTAIN AMERICA: NOVÝ SVĚT Nového Kapitána Ameriku ztvární Anthony Mackie, kterého fanoušci už léta znají jako Sama Wilsona neboli Falcona. Na D23 tvůrci vypustili první delší ukázky s Harrisonem Fordem v roli amerického prezidenta. FANTASTICKÁ ČTYŘKA Nová hraní celovečerní verze další oblíbené marvelovské party se začala natáčet před týdnem ve Velké Británii a tak hlavní tváře včetně Vanessy Kirby a Pedra Pascala fanouškům poslali jen krátký pozdrav z placu. BLUDNÁ BANDA (SKELETON CREW) Do světa Star Wars v prosinci vstoupí britský herec Jude Law. Seriál se bude odehrávat v přibližně stejné době jako populární Mandalorian.

Obzvlášť pobaví třeba vzezření nezávislého režisér, který má na starosti nízkorozpočtové studio denního snění (tajne tipuju, že půjde v dalších dílech do stávky) nebo šéfka studia zoufale snažící se dohnat jeden společenský trend za druhým.

Překvapení třetí: žánrově je Dreams Productions blízko formátu mockumentary, který můžete znát třeba díky seriálům Kancl, Taková moderní rodinka nebo Parks and Recreations.

Na poli televizní animace v tom asi tvůrci nejsou průkopníky, z výrazových prostředků žánru však těží stejně úspěšně jako jmenované hrané fenomény.

Šéf The Walt Disney Company Bob Iger před napěchovanou arénou Honda Center (jinak sídlo hokejového týmu Anaheim Ducks) v rámci D23 prohlásil, že svět v tuto chvíli potřebuje kvalitní zábavu víc než kdy dřív. A on je připraven se k tomuto úkolu postavit zodpovědně.

Kvantitou je po oznámení všech novinek jasné, že jeho slova platí. A co kvalita? Nu, podaří-li se vyprodukovat alespoň třetinu novinek v takové kvalitě jako Dreams Productions, půjde o zábavu, na kterou bude moct být jako šéf náležitě hrdý.

Některá studia pod hlavičkou Disney, třeba továrnu na superhrdiny Marvel, však čekají zásadní měsíce a roky, aby po dlouhodobější sérii neúspěchů znovu nabrali tempo. Aktuální spojení Deadpoola a Wolverina je očividně jedním z nich.

Budiž však šéfovi Marvelu Kevinu Feigeovi připsáno k dobru, že to společně se svým týmem moc dobře ví. A tak jako správný šéf nechává s chladnou hlavou oblíbeného herce Ryana Reynoldse, představitele Deadpoola, střílet si z něj nejen ve filmu, ale klidně také před arénou narvanou fanoušky, kteří za Marvel pokládají v internetových diskuzích život oddaně každý den.

To se prostě pozná správný byznysman.