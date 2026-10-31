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Co prozradila, než šla za mříže? Pravda se hledá ve filmu Uvidíš všechno

Mirka Spáčilová
  14:00

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Elizabeth Holmes v roce 2015 mluví na světové konferenci pořádané časopisem Fortune. | foto: AP

První záběr hledí přes příčky dětské postýlky, poslední skrze mříže věznice. Trvá skoro tři hodiny, žádný zvrat do kauzy nepřinese, přesto se film Uvidíš všechno stal ve Státech vysoce hodnocenou i divácky vyhledávanou senzací. Sleduje totiž nositelku přezdívky „Steve Jobs v sukních“ odsouzenou za podvod krátce předtím, než nastoupila do vězení.

Elizabeth Holmesová, která dobývala Silicon Valley slibným projektem rychlé diagnostiky pomocí jediné kapky krve, tvrdí, že prostě jenom podnikatelsky selhala. Soud ji však usvědčil z podvodu, kdy záměrně klamala nejen investory, ale hlavně pacienty, jejichž zdraví i životy kvůli chybným testům nefunkčního přístroje ohrozila.

Zakladatelka biotechnologické firmy Theranos, jejíž tržní hodnota se odhadovala na devět miliard dolarů, tak dostala trest odnětí svobody na jedenáct let. Třicet čtyři dní před nástupem do vězení pustila do svého domova režiséra Nathana Fieldera s příslibem, že mu odpoví na cokoli.

Ve Spojených státech a v Kanadě utržil za první dva týdny přes třicet milionů dolarů, což je u dokumentů vzácnost.

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