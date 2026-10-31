Elizabeth Holmesová, která dobývala Silicon Valley slibným projektem rychlé diagnostiky pomocí jediné kapky krve, tvrdí, že prostě jenom podnikatelsky selhala. Soud ji však usvědčil z podvodu, kdy záměrně klamala nejen investory, ale hlavně pacienty, jejichž zdraví i životy kvůli chybným testům nefunkčního přístroje ohrozila.
Zakladatelka biotechnologické firmy Theranos, jejíž tržní hodnota se odhadovala na devět miliard dolarů, tak dostala trest odnětí svobody na jedenáct let. Třicet čtyři dní před nástupem do vězení pustila do svého domova režiséra Nathana Fieldera s příslibem, že mu odpoví na cokoli.
Ve Spojených státech a v Kanadě utržil za první dva týdny přes třicet milionů dolarů, což je u dokumentů vzácnost.