Ve dvou se lépe prchá. Štěpán Kozub hraje despotického otce ve filmu Útěk

Ty dva svedla náhoda. Desetiletý Saša utekl z domova, když na něj padlo podezření, že se svými kamarády podpálil stodolu. Sedmnáctiletý Ruda utekl z výchovného ústavu, protože napadl ošetřovatele. Potkali se v zahradním domku Sašova dědy a jejich cesty by se záhy rozdělily, kdyby Saša nezjistil, že to byl Ruda, kdo stodolu zapálil, a kdyby se nerozhodl, že ho přinutí se přiznat policii, aby on a jeho kamarádi nebyli potrestáni. Jenomže Ruda nemá nejmenší zájem se přiznávat.

Na Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří už film získal ocenění pro nejlepší film v kategorii do 12 let, ale také za herecké výkony pro Kanwara Šulce a Jakuba Bartáka, kteří hrají hlavní dětské role.

„I přesto, že s Kubou Bartákem už jsem natáčel, byl v užším kole ještě s jedním chlapcem, kterému předpovídám velkou slávu, ale nakonec právě Kuba s Kanwarem fungovali skvěle jako dvojka. Vybrat představitele Rudy bylo náročnější. Viděl jsem dvě desítky výborných mladých herců, ale pak přišel Kanwar, a já měl pocit, že on tu postavu naprosto dokonale chápe, že rozumí absolutně každému slovu ve scénáři. A když mi pak řekl, že si stejně jako jeho postava prošel dětským domovem a jak těžké měl dětství, bylo jasné, že on opravdu ví, o čem se v tom příběhu hraje,“ říká scenárista a režisér David Laňka.

Jednu z hlavních dospělých rolí hraje v Útěku Štěpán Kozub, jehož David Laňka obsadil do role autisty ve svém snímku Spolu z roku 2022.

„David na natáčení umí vytvořit něco, čemu se říká kreativní prostředí. Svobodu si něco o postavě myslet a také ji vtisknout vlastní názor. A navíc nemá tzv. tunelové vidění. Herec je tvůrce, měl by umět zahrát cokoli. A to David alespoň v mém případě vnímá absolutně. Vážím si toho a jsem rád, že ve mně vidí tuto rozmanitost. A já jsem si tak mohl zahrát svého vůbec prvního filmového otce, navíc trochu despotického,“ říká Štěpán Kozub.

Literární předlohu spisovatele a scenáristy Oty Hofmana, autora dodnes oblíbených dětských klasik Návštěvníci, Chobotnice z II. patra, Pan Tau a dalších poprvé na filmové plátno převedl v roce 1967 režisér Štěpán Skalský podle scénáře samotného autora knihy. Hlavní role králi Ivan Vyskočil a Roman Skamene, kteří se oba objeví i v Laňkově verzi.

Dále ve filmu hrají Kristýna Kociánová, Marta Dancingerová, Miloš Vávra, Oliver Vyskočil nebo Alan Michajlov. V kinech bude mít Útěk premiéru už 13. března.