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Jen 15 minut stačilo na výběr čtyř britských agentů a představení tamní drogové scény

Jindřich Göth
  16:00
Britský kriminální seriál Utajené legendy na motivy skutečných událostí se dočká druhé řady. Série z produkce Netflixu se zabývá utajovanými operacemi britských úřadů, jejichž aktéry byli obyčejní lidé, kteří za cenu obrovského rizika dostali šanci radikálně změnit své životy.

Natáčení druhé řady odstartuje v příštím roce, přičemž se počítá s účastí hlavních hereckých hvězd z první řady – Tomem Burkem, Hayley Squiresovou, Stevem Cooganem či Tomem Hughesem. Děj by se měl posunout do pozdních 90. let a rozkrýt nové, přísně utajované případy.

„Jsem nadšený, že mohu fascinující svět Utajených legend rozšířit a obohatit o nové kapitoly,“ řekl k připravované druhé řadě tvůrce seriálu Neil Forsyth. Na konci první série vyřešili tým hlavních hrdinů mezinárodní případ a vrátil se ke svým každodenním životům. Ne ovšem na dlouho, čeká je další hluboký ponor do kriminálního podsvětí.

Záběr z první řady seriálu Utajené legendy
Záběr z první řady seriálu Utajené legendy
Záběr z první řady seriálu Utajené legendy
Záběr z první řady seriálu Utajené legendy
8 fotografií

Seriál Utajené legendy vychází z reálných událostí ve Velké Británii na přelomu 80. a 90. let, kdy se skupina britských celníků skrytých pod falešnými identitami a bez jakýchkoliv moderních technologií pustila do boje s pašeráky a překupníky drog a také s organizovaným zločinem.

Věrně jsou v něm zobrazeny metody tehdejší práce a infiltrace, kdy se agenti museli spolehnout především na svou odvahu a na psychologii.

První řada Utajených legend se setkala s vřelým diváckým ohlasem (na serveru CSFD.cz má divácké skóre 82 % a je hodnocený jako 586. nejlepší seriál) a pozitivně vyznívaly i recenze v zahraničním tisku. Magazín Variety kvitoval svižné vyprávěcí tempo a jako příklad uvedl první epizodu, v níž Steve Coogan během pouhých patnácti minut vybere z plného autobusu uchazečů čtyři agenty a ještě ve střihové montáži diváky seznámí s drogovou scénou ve Velké Británii.

Magazín Empire napsal, že seriál drží diváka pevně v hrsti od prvních minut, vyzdvihl skvělé obsazení a ocenil autenticitu drogami zdevastované Velké Británie.

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