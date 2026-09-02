Natáčení druhé řady odstartuje v příštím roce, přičemž se počítá s účastí hlavních hereckých hvězd z první řady – Tomem Burkem, Hayley Squiresovou, Stevem Cooganem či Tomem Hughesem. Děj by se měl posunout do pozdních 90. let a rozkrýt nové, přísně utajované případy.
„Jsem nadšený, že mohu fascinující svět Utajených legend rozšířit a obohatit o nové kapitoly,“ řekl k připravované druhé řadě tvůrce seriálu Neil Forsyth. Na konci první série vyřešili tým hlavních hrdinů mezinárodní případ a vrátil se ke svým každodenním životům. Ne ovšem na dlouho, čeká je další hluboký ponor do kriminálního podsvětí.
Seriál Utajené legendy vychází z reálných událostí ve Velké Británii na přelomu 80. a 90. let, kdy se skupina britských celníků skrytých pod falešnými identitami a bez jakýchkoliv moderních technologií pustila do boje s pašeráky a překupníky drog a také s organizovaným zločinem.
Věrně jsou v něm zobrazeny metody tehdejší práce a infiltrace, kdy se agenti museli spolehnout především na svou odvahu a na psychologii.
První řada Utajených legend se setkala s vřelým diváckým ohlasem (na serveru CSFD.cz má divácké skóre 82 % a je hodnocený jako 586. nejlepší seriál) a pozitivně vyznívaly i recenze v zahraničním tisku. Magazín Variety kvitoval svižné vyprávěcí tempo a jako příklad uvedl první epizodu, v níž Steve Coogan během pouhých patnácti minut vybere z plného autobusu uchazečů čtyři agenty a ještě ve střihové montáži diváky seznámí s drogovou scénou ve Velké Británii.
Magazín Empire napsal, že seriál drží diváka pevně v hrsti od prvních minut, vyzdvihl skvělé obsazení a ocenil autenticitu drogami zdevastované Velké Británie.