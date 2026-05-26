Je ti teplo a dole máš mravenčení. Film Co je ti, holka? zkoumá téma dívčí sexuality

Autor:
  11:23
Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Touto otázkou se zabývá celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? Film o sebepoznání a vnitřním boji s principy katolické výchovy svým originálním zpracováním sklízí nadšené ovace u filmových kritiků. Do českých kin se snímek dostane 18. června.

Snímek sleduje příběh plaché šestnáctileté Lucie, která svádí vnitřní boj s katolickou výchovou a novými impulsy, když se během letního soustředění církevního pěveckého sboru ocitne v prostředí plném vůní, chutí a mužských i ženských těl, která zatouží objevovat.

Hravý, něžný a smyslově podmanivý příběh přináší svým originálním zpracováním fokus do problematiky dospívání, víry a vnitřního probuzení dívek teenagerského věku.

„Začala jsem zkoumáním ženského hlasu, který byl v historii často potlačován. To mě přivedlo k tématům sexuality, hříchu a pocitu viny. Skrze citlivou mladou dívku formovanou společenskými představami o hříchu jsem chtěla prozkoumat, jak si mladý člověk nachází vlastní vnitřní sílu,“ říká o své prvotině režisérka Uršky Djukićová.

Reakce na Sbormistra? Nova zřídila etický panel pro tvorbu dle skutečných událostí

Pocity zachycené ve filmu vycházejí z její vlastní zkušenosti v domácnosti žijící podle tradičních katolických představ o tom, jak by se měla chovat „hodná dívka“. V pozdějších letech si však uvědomila, že tyto představy o těle, studu či sexualitě jsou z jejího pohledu rigidní a neobratné.

Režisérčin debut může svou zjitřenou obrazotvorností připomenout tvorbu francouzské scenáristky a režisérky Céline Sciammy. Její senzuální a nápaditý styl, v němž se křesťanská symbolika prolíná s ryzí tělesností, ale prozrazuje svébytné vidění světa a jeden z největších příslibů mladého evropského filmu.

Snímek se poprvé představil na filmovém festivalu Berlinale v sekci Perspectives, odkud si od Mezinárodní federace filmových kritiků získal cenu FIPRESCI. A chválou nešetří ani známá média.

Záběr z debutu slovinské režisérky Uršky Djukićové Co je ti, holka?
„Díky vynikajícím hereckým výkonům všech účinkujících, zejména pak obou mladých hlavních představitelek, a odvážnému využití vizuálních a zvukových prvků, se Djukić podařilo vytvořit podmanivou směsici duchovního probuzení a pubertálního zmatku,“ píše o snímku americká magazín The Hollywood Reporter.

S pozitivní recenzí se přidal též známý recenzent britského The Guardian Peter Bradshaw, podle něhož jde o „naprosto strhující slovinský debut, který přináší nový pohled na otřepané téma sexuálního probuzení katolické dívky“.

„Ve filmu jsem chtěla zkoumat smysly jako nástroj sebepoznání. Dlouhodobé tabu kolem sexuality nám podle mě stále brání plně pochopit její potenciál. Tělo má vlastní instinktivní inteligenci, která nás vede, pokud jí nasloucháme,“ dodala režisérka.

Do českých kin provokativní snímek o dospívání, víře a tajemství lidského těla vstoupí 18. června.

