Příspěvek na X, do nějž byla vložena vysoce kvalitní verze filmu, v sobotu za dvě a půl hodiny podle filmového webu Variety zaznamenal 2,1 milionu zhlédnutí. Pak byl účet pozastaven.
„Celá Odyssea jako vložené video na Twitteru (původní název sítě X - pozn. ČTK). Šílenost,“ citovala BBC jednoho z komentujících. „Někdo zveřejnil Odysseu ve vysokém rozlišení. Myslel jsem, že je to podvrh, ale je to pravda,“ dodal další.
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„Celá Odyssea v jednom příspěvku, přesně tak, jak to Nolan zamýšlel,“ zažertoval jeden z uživatelů. Americko-britský režisér natočil celý 172minutový snímek na 70milimetrový film, což je velký formát s vysokým rozlišením určený pro obří plátna kin IMAX.
V neděli se na síti X podle magazínu The Hollywood Reporter objevila další verze, ale v nižší kvalitě. Než byla za dvě hodiny odstraněna, stihlo se na ni podívat téměř 50 tisíc lidí.
„Dozvěděli jsme se o neoprávněném zveřejnění filmu a okamžitě jsme zahájili postupy k jeho odstranění. Porušování autorských práv bereme vážně a podnikneme veškeré příslušné kroky k ochraně našeho obsahu a práv duševního vlastnictví,“ reagovalo filmové studio Universal.
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Je nepravděpodobné, že by úniky výrazně poškodily tržby filmu v kinech. Snímek totiž za druhý víkend vydělal po celém světě zhruba 215 milionů dolarů (přes 4,5 miliardy Kč), čímž se jeho celkové tržby zvýšily na 640 milionů dolarů, píše BBC.
Nolanův film, natočený na motivy Homérovy Odyssey, vstoupil do českých kin 16. července.