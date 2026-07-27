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Šílenost! Celá Odyssea na síti? Uniklou kopii filmu stihly zhlédnout 2 miliony lidí

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  16:49
Kanadský herec Elliot Page v Nolanově snímku Odyssea

Kanadský herec Elliot Page v Nolanově snímku Odyssea | foto: Universal Pictures

Matt Damon ve filmu Odyssea
Snímek z filmu Odyssea
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea (2026)
Tom Holland ve filmu Odyssea
30 fotografií
Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, zhlédly jej více než dva miliony lidí. S odkazem na média o tom informoval server stanice BBC.

Příspěvek na X, do nějž byla vložena vysoce kvalitní verze filmu, v sobotu za dvě a půl hodiny podle filmového webu Variety zaznamenal 2,1 milionu zhlédnutí. Pak byl účet pozastaven.

„Celá Odyssea jako vložené video na Twitteru (původní název sítě X - pozn. ČTK). Šílenost,“ citovala BBC jednoho z komentujících. „Někdo zveřejnil Odysseu ve vysokém rozlišení. Myslel jsem, že je to podvrh, ale je to pravda,“ dodal další.

Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

„Celá Odyssea v jednom příspěvku, přesně tak, jak to Nolan zamýšlel,“ zažertoval jeden z uživatelů. Americko-britský režisér natočil celý 172minutový snímek na 70milimetrový film, což je velký formát s vysokým rozlišením určený pro obří plátna kin IMAX.

V neděli se na síti X podle magazínu The Hollywood Reporter objevila další verze, ale v nižší kvalitě. Než byla za dvě hodiny odstraněna, stihlo se na ni podívat téměř 50 tisíc lidí.

Kanadský herec Elliot Page v Nolanově snímku Odyssea
Matt Damon ve filmu Odyssea
Snímek z filmu Odyssea
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea (2026)
30 fotografií

„Dozvěděli jsme se o neoprávněném zveřejnění filmu a okamžitě jsme zahájili postupy k jeho odstranění. Porušování autorských práv bereme vážně a podnikneme veškeré příslušné kroky k ochraně našeho obsahu a práv duševního vlastnictví,“ reagovalo filmové studio Universal.

Odyssea je nejvýdělečnějším Nolanovým filmem, první víkend překvapil i tvůrce

Je nepravděpodobné, že by úniky výrazně poškodily tržby filmu v kinech. Snímek totiž za druhý víkend vydělal po celém světě zhruba 215 milionů dolarů (přes 4,5 miliardy Kč), čímž se jeho celkové tržby zvýšily na 640 milionů dolarů, píše BBC.

Nolanův film, natočený na motivy Homérovy Odyssey, vstoupil do českých kin 16. července.

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