Mitte v seriálu, který získal několik cen Emmy, ztvárnil Waltera Whitea mladšího. Tedy syna hlavního hrdiny Waltera Whitea v podání Bryana Cranstona. Mitte hrál ve všech pěti sériích uváděných mezi lety 2008 a 2013. Podle hercových zástupců zemřel v pondělí v texaském Brownsville, kde spáchal sebevraždu.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme tragické úmrtí milovaného herce, filantropa a vášnivého zastánce práv lidí se zdravotním postižením RJ Mitteho,“ stojí v prohlášení, které cituje Deadline.
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Mitte se na základě vlastních zkušeností s dětskou mozkovou obrnou stal aktivistou za práva lidí se zdravotním postižením. Působil jako ambasador organizací United Cerebral Palsy a Shriners Children’s a vedl také nadaci The Mitte Foundation, která podporuje charitativní aktivity a komunitní iniciativy.
Na úmrtí herce reagovali také někteří jeho kolegové ze seriálu, kteří mu na sociálních sítích věnovali dojemné příspěvky.