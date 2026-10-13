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Ve věku 34 let zemřel herec RJ Mitte, proslavil se v seriálu Breaking Bad

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  8:39
RJ Mitte (2015)

RJ Mitte (2015) | foto: Reuters

RJ Mitte (2014)
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Ve věku 34 let zemřel americký herec RJ Mitte. Byl známý především svou rolí v seriálu Breaking Bad (Perníkový táta). S informací přišel server Deadline.

Mitte v seriálu, který získal několik cen Emmy, ztvárnil Waltera Whitea mladšího. Tedy syna hlavního hrdiny Waltera Whitea v podání Bryana Cranstona. Mitte hrál ve všech pěti sériích uváděných mezi lety 2008 a 2013. Podle hercových zástupců zemřel v pondělí v texaském Brownsville, kde spáchal sebevraždu.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme tragické úmrtí milovaného herce, filantropa a vášnivého zastánce práv lidí se zdravotním postižením RJ Mitteho,“ stojí v prohlášení, které cituje Deadline.

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Mitte se na základě vlastních zkušeností s dětskou mozkovou obrnou stal aktivistou za práva lidí se zdravotním postižením. Působil jako ambasador organizací United Cerebral Palsy a Shriners Children’s a vedl také nadaci The Mitte Foundation, která podporuje charitativní aktivity a komunitní iniciativy.

Na úmrtí herce reagovali také někteří jeho kolegové ze seriálu, kteří mu na sociálních sítích věnovali dojemné příspěvky.

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