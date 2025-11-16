Dan McGrath, který se v 90. letech rozsáhle podílel seriálu Simpsonovi, zemřel podle The Hollywood Reporter v nemocnici poté, co prodělal mrtvici. Jeho sestra Gail na svém facebookovém profilu v sobotu sdílela emotivní vzkaz: „Včera jsme ztratili mého neuvěřitelného bratra Dannyho. Byl to výjimečný muž, jedinečný. Úžasný syn, bratr, strýc a kamarád. Naše srdce jsou zlomená.“
McGrathova kariéra zahrnovala psaní a produkci pro kultovní seriál Simpsonovi. První epizodu napsal v roce 1992 a během dvou let jich přibylo 49. Od roku 1996 působil další dva roku jako producent seriálu.
|
Náhle zemřel scenárista Simpsonových. Za příběh kultovní rodinky získal cenu Emmy
Mezi jeho nejznámější příspěvky patří epizody jako Bart temnoty, speciální čarodějnické díly Ďábel a Homer Simpson či Počin a trest. Jeho práce na epizodě „Homerova fobie“ mu v roce 1997 vynesla cenu Emmy za vynikající animovaný program.
Předtím McGrath začínal v komediálním psaní – prošel redakcí školního časopisu The Harvard Lampoon, poté působil jako scenárista u ikonické show Saturday Night Live, kde spolupracoval s hvězdami jako Chris Farley či Adam Sandler. Jeho tvorba zasáhla i další animované série, čímž ovlivnil vývoj moderní televizní komedie.