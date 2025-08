VIDEO: Vzniká první český film vytvářený spolu s umělou inteligencí

„Dnes může každý zkusit tvorbu na profesionální úrovni, nejen lidé z oboru. I proto budeme veškeré naše realizační umělecké kroky průběžně zveřejňovat, aby lidé viděli, kam se vývoj posouvá v oblasti kreativity, technologií a dostupnosti nástrojů,“ uvádí Dobeš.

Hororovou sci-fi komedii PYGDTY charakterizuje jako „temně vtipnou a vizuálně originální podívanou, která balancuje mezi AI snem a noční můrou“. Hrdinou příběhu je mladý politik toužící po postu charismatického vůdce milovaného masami. Jeho šance se zvýší, když ho na vrchol slávy dovede zkušená manažerka. Média ho zbožňují, davy šílí. A budou ještě víc, až se začne hroutit světový řád, kterým úspěšný muž otřese.

„Určitý podíl na tom má i božstvo z temného chrámu PYGDTY. Tady se během rituálu s dýmem a tancem sotva zletilých hurisek objevuje dávná etruská soška,“ naznačuje Dobeš zápletku, v níž se náboženské vytržení mísí s fantaziemi o celoplanetární nadvládě.

Na projektu PYGDTY láká tvůrce jeho absolutní svoboda. „Nezávislost pro mě není marketingový slogan. Je to životní rozhodnutí. Nekompromisní postoj. Znamená to, že do filmu vkládám vlastní peníze, čas i riziko a nejsem nikomu zavázán,“ líčí autor děl Choking Hazard či Ďáblova sbírka, proč chce posunout celý proces tvorby ještě dál a stát se nezávislým dokonce i na realitě.

Princip je prostý – materiál, jejž tvůrci natočí, pak postupně s AI rozvinou. Čtyřiapadesátiletý Dobeš hraje čtyřiadvacetiletého politika, jehož omlazení ve videu i na fotografiích ukazuje možnosti bezplatně dostupné umělé inteligence.

První klapka padla v kapli hradu Houska, opředené legendami o vstupu do pekla. „Stejně jako kaple stojí podle pověstí na prahu dvou světů, také film PYGDTY se nachází na hranici mezi lidskou imaginací a potenciálem umělé inteligence. Výběr místa tak symbolizuje, že AI v našem příběhu není nástrojem, ale spoluautorem díla,“ dodává Dobeš.

Nové metodě prorokuje rychlý vývoj: „Protože film využívá nedokonalosti lidského oka, které rychlý sled obrázků zaměňuje za děj, je nabíledni, že od plnohodnotné filmařiny AI, jejíž kvalita se skokově zvyšuje, jsme vzdáleni jen roky, ne-li stovky dní.“