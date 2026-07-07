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Lze se z fronty vrátit k běžnému žití? Ve Varech měl premiéru film Zemřít za život

Zuzana Vacková
  20:13

Světová premiéra ukrajinského dokumentu Zemřít za život se odehrála v rámci 60. ročníku KVIFF. V Karlovarském městském divadle ho poprvé viděli také hlavní protagonisté dokumentu. | foto: KVIFF.cz

Světová premiéra ukrajinského dokumentu Zemřít za život se odehrála v pondělí 6. července v rámci 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Režisérka Yuliia Hontaruk snímek uvedla v Karlovarském městském divadle, kde ho poprvé viděli také hlavní protagonisté dokumentu.

Smrt, jako reálná možnost

„Jsem ráda, že film poprvé uvidí také jeho hrdinové,“ uvedla režisérka před projekcí. Snímek, který vznikal téměř dvanáct let, sleduje osudy tří ukrajinských dobrovolníků, kteří v roce 2014 narukovali do armády, aby bránili Ukrajinu na východě země.

Po dvou letech na frontě se dobrovolníci Šachta, Tanečník a Hrnčíř pokusili vrátit do civilního života. Film se téměř nevěnuje aktuální situaci na Ukrajině, ale z větší části zkoumá, zda je vůbec možné vzpamatovat se ze zážitků z fronty a znovu se vrátit k běžnému životu.

Válka na Ukrajině? Vary letos otevírají i témata útlaku a osobní svobody

Skrze intimní portrét tří mužů divák sleduje, že to tak jednoduché není. Válečné trauma na každém z nich zanechalo hluboké stopy. Muži vzpomínají na frontu, na své padlé přátele, na všudypřítomné bratrství i na nutnost přijmout vlastní smrt jako reálnou možnost každého dne.

Teprve v závěru nás film přenese do současnosti, k neutuchajícím bojům po ruské invazi v roce 2022. Jak poznamenává jeden z protagonistů: „Jedno je jasné, tahle válka poznamená i naše děti.“

KVIFF 2026

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Michaela Dermauw z nakladatelství Host prezentuje knihu Patrika Bangy na Book to Screen. (7. července 2026)
Patrik Banga na Book to Screen. (7. července 2026)
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Smysl každého běžného dne

Po skončení premiérové projekce se sálem rozlehl dlouhý potlesk a standing ovation. Publikum tleskalo po celou dobu závěrečných titulků i dlouho po nich. Plné hlediště upíralo pohled k balkonům divadla, kde stála delegace filmu včetně režisérky, hlavních protagonistů a jejich rodin.

„Chci poděkovat svým hrdinům za důvěru, za to, že mě pustili do svých životů a odhalili mi své světy. A chci poděkovat všem Ukrajincům, kteří v této válce žijí a právě teď bojují za naši svobodu,“ poděkovala režisérka. Dokument Zemřít za život tak ukazuje nejen cenu války, ale také odolnost lidí, kteří se i po letech bojů snaží znovu najít smysl života.

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