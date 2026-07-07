Smrt, jako reálná možnost
„Jsem ráda, že film poprvé uvidí také jeho hrdinové,“ uvedla režisérka před projekcí. Snímek, který vznikal téměř dvanáct let, sleduje osudy tří ukrajinských dobrovolníků, kteří v roce 2014 narukovali do armády, aby bránili Ukrajinu na východě země.
Po dvou letech na frontě se dobrovolníci Šachta, Tanečník a Hrnčíř pokusili vrátit do civilního života. Film se téměř nevěnuje aktuální situaci na Ukrajině, ale z větší části zkoumá, zda je vůbec možné vzpamatovat se ze zážitků z fronty a znovu se vrátit k běžnému životu.
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Skrze intimní portrét tří mužů divák sleduje, že to tak jednoduché není. Válečné trauma na každém z nich zanechalo hluboké stopy. Muži vzpomínají na frontu, na své padlé přátele, na všudypřítomné bratrství i na nutnost přijmout vlastní smrt jako reálnou možnost každého dne.
Teprve v závěru nás film přenese do současnosti, k neutuchajícím bojům po ruské invazi v roce 2022. Jak poznamenává jeden z protagonistů: „Jedno je jasné, tahle válka poznamená i naše děti.“
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Smysl každého běžného dne
Po skončení premiérové projekce se sálem rozlehl dlouhý potlesk a standing ovation. Publikum tleskalo po celou dobu závěrečných titulků i dlouho po nich. Plné hlediště upíralo pohled k balkonům divadla, kde stála delegace filmu včetně režisérky, hlavních protagonistů a jejich rodin.
„Chci poděkovat svým hrdinům za důvěru, za to, že mě pustili do svých životů a odhalili mi své světy. A chci poděkovat všem Ukrajincům, kteří v této válce žijí a právě teď bojují za naši svobodu,“ poděkovala režisérka. Dokument Zemřít za život tak ukazuje nejen cenu války, ale také odolnost lidí, kteří se i po letech bojů snaží znovu najít smysl života.