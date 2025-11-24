Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Zprávu o smrti herce přinesl podle amerického serveru Variety jeho partner, umělec Delbert McBride.
Udo Kier prorazil v první polovině 70. let hlavními rolemi v undergroundových snímcích Flesh for Frankenstein a Blood for Dracula. Oba filmy v režii kultovního tvůrce Paula Morrisseyho produkoval Andy Warhol.
Dvojice snímků Kiera proslavila a on strávil následná dvě desetiletí prací pro evropské filmaře. Začátkem devadesátých let se setkal s americkým režisérem Gusem Van Santem, který jej obsadil do generační záležitosti Mé soukromé Idaho. Kier si zde zahrál po boku Rivera Phoenixe a Keanu Reevese a představil se tak širokému americkému publiku. V tu samou dobu zahájil Kier dlouholetou spolupráci s Larsem von Trierem. Prolomit vlny, Tanec v temnotách, Dogville, Melancholie, Nymfomanka, seriál Království. Ve všech těchto dílech dánského skandalisty mohou diváci Kiera vidět.
Jsem jeden z mála, kdo políbil Elizabeth Taylorovou, směje se Udo Kier
Spolu s výraznými režiséry přišly i nabídky v hollywoodských blockbusterech. Kier se v 90. letech objevil ve vedlejších rolích komedie Ace Ventura: Zvířecí detektiv, sci-fi Armageddon či filmového komiksu Blade. Spolupracoval i s Madonnou v období jejího alba Erotica, jeho tvář je k vidění v klipech k singlům Erotica a Deeper and Deeper. Později posloužila i kapele Korn v klipu k písni Make Me Bad.
Německý herec původem z Kolína nad Rýnem, který se v roce 1944 narodil za dramatických okolností spojeneckého bombardování, byl dvakrát hostem filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé sem přijel v roce 2003 právě s von Trierovým Dogville a podruhé v roce 2015. „Jsou místa, kam se vrátíte a zjistíte, že se úplně proměnila. Žil jsem kdysi v Římě a když jsem se tam po deseti letech vrátil, bylo to strašné. Ale tady se nic nemění a to je skvělé,“ pochvaloval si před deseti lety, kdy k nám mimo jiné přivezl snímek Zero, který vznikl i v české koprodukci a s Kierem si v něm zahrála i česká herečka Martina Krátká.
Známý herec se českým divákům představil taktéž rolí mlynáře v Marhoulově filmu Nabarvené ptáče. Kier točil do posledních chvil, jeho herecká filmografie se ještě letos rozrostla o tři položky, příští rok pak přibude čínsko-finské sci-fi Xi wang dao.
8. července 2015