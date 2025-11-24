Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Tomáš Šťástka
  8:53
Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách filmů. Zaujal ve snímcích, které produkoval Andy Warhol, spolupracoval s Madonnou, patřil mezi oblíbence Larse von Triera. Ukázal se i v hollywoodských trhácích jako jsou Armageddon či Blade.
Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července 2015). | foto:  Dan Materna, MAFRA

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...
Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...
Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...
Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...
6 fotografií

Zprávu o smrti herce přinesl podle amerického serveru Variety jeho partner, umělec Delbert McBride.

Udo Kier prorazil v první polovině 70. let hlavními rolemi v undergroundových snímcích Flesh for Frankenstein a Blood for Dracula. Oba filmy v režii kultovního tvůrce Paula Morrisseyho produkoval Andy Warhol.

Dvojice snímků Kiera proslavila a on strávil následná dvě desetiletí prací pro evropské filmaře. Začátkem devadesátých let se setkal s americkým režisérem Gusem Van Santem, který jej obsadil do generační záležitosti Mé soukromé Idaho. Kier si zde zahrál po boku Rivera Phoenixe a Keanu Reevese a představil se tak širokému americkému publiku. V tu samou dobu zahájil Kier dlouholetou spolupráci s Larsem von Trierem. Prolomit vlny, Tanec v temnotách, Dogville, Melancholie, Nymfomanka, seriál Království. Ve všech těchto dílech dánského skandalisty mohou diváci Kiera vidět.

Jsem jeden z mála, kdo políbil Elizabeth Taylorovou, směje se Udo Kier

Spolu s výraznými režiséry přišly i nabídky v hollywoodských blockbusterech. Kier se v 90. letech objevil ve vedlejších rolích komedie Ace Ventura: Zvířecí detektiv, sci-fi Armageddon či filmového komiksu Blade. Spolupracoval i s Madonnou v období jejího alba Erotica, jeho tvář je k vidění v klipech k singlům Erotica a Deeper and Deeper. Později posloužila i kapele Korn v klipu k písni Make Me Bad.

Německý herec původem z Kolína nad Rýnem, který se v roce 1944 narodil za dramatických okolností spojeneckého bombardování, byl dvakrát hostem filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé sem přijel v roce 2003 právě s von Trierovým Dogville a podruhé v roce 2015. „Jsou místa, kam se vrátíte a zjistíte, že se úplně proměnila. Žil jsem kdysi v Římě a když jsem se tam po deseti letech vrátil, bylo to strašné. Ale tady se nic nemění a to je skvělé,“ pochvaloval si před deseti lety, kdy k nám mimo jiné přivezl snímek Zero, který vznikl i v české koprodukci a s Kierem si v něm zahrála i česká herečka Martina Krátká.

Známý herec se českým divákům představil taktéž rolí mlynáře v Marhoulově filmu Nabarvené ptáče. Kier točil do posledních chvil, jeho herecká filmografie se ještě letos rozrostla o tři položky, příští rok pak přibude čínsko-finské sci-fi Xi wang dao.

8. července 2015
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...

Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách...

24. listopadu 2025  8:53

Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu

Premium
Hvězdy seriálu Stranger Things (zleva) Noah Schnapp a Caleb McLaughlin (2025)

Netflix čeká na konci letošního roku velké loučení. S jedním z jeho největších hitů vůbec – seriálem Stranger Things. Dětské herecké hvězdy během natáčení dospěly, rozjely úspěšné kariéry a některé...

23. listopadu 2025

GLOSA: Rozverné básničky. To je svět, kde hovězí kope, svetr kouše a zelí bolí hlávka

Z knihy Rozverné básničky

Nejdříve vyšly Divoké básničky či Neochočené básničky, nyní jejich autorka Alena Müllerová přidala Rozverné básničky. Její verše opět ilustrovala Denisa Grimmová, kterou v animovaném světě proslavil...

23. listopadu 2025  14:48

Co řeší brigádníci v balírně masa? Pražské křižovatky uzavře britský režisér Zeldin

Záběr ze Zeldinovy inscenace Opatruj se

Festival Pražské křižovatky zakončí v Praze poprvé uvedená inscenace Opatruj se britského režiséra Alexandra Zeldina. Inscenaci, která realisticky nahlíží do života lidí pracujících v nejistých...

23. listopadu 2025  10:39

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

23. listopadu 2025

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

vydáno 23. listopadu 2025

Trému neznala, chválila ji i Streisandová. Kozderková si šla ze špitálu drhnout hrob

Premium
Portrét Laďky Kozderkové ze 60. let.

Bývá označována za první velkou hvězdu muzikálů v Československu. Sama měla tento divadelní žánr nejraději, i když v domovském Hudebním divadle v Karlíně hrála i v operetách. Osud nadělil Laďce...

22. listopadu 2025

TELEVIZIONÁŘ: Nejen hajný Kuba. Jaroslav Satoranský je hlavně herec gentleman

Jaroslav Satoranský během vzniku dokumentu v režii Ondřeje Kepky

Je mu pětaosmdesát let, příští rok uplyne šedesát let od chvíle, kdy se stal členem pražského Divadla na Vinohradech, a několik generací vyrůstalo s jeho hajným Kubou z večerníčku Krkonošské pohádky.

22. listopadu 2025  15:56

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?

Premium
Ondřej Sokol, Aleš Háma a Jiřina Bohdalová během vyhlašování (21. listopadu...

Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a...

22. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Českého slavíka v kategorii zpěváků letos překvapivě získal Václav Noid Bárta, který na druhé místo odsunul Marka Ztraceného. Mezi zpěvačkami vítězství obhájila Ewa Farna, mezi kapelami Kabát a v...

22. listopadu 2025  8:01

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

21. listopadu 2025  6:19,  aktualizováno  23:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.