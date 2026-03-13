Udílení Oscarů 2026 se blíží. Kde sledovat přenos a kde nominované filmy

Matouš Waller
  15:59
Americká Akademie filmového umění a věd v neděli 15. března 2026 v Los Angeles rozdá novou sadu Oscarů. Na nejlepší snímek aspiruje deset filmů a letos padl i rekord v počtu nominací. Část z nich stále najdete v kinech, zbytek je online.
Herci a štáb filmu Oppenheimer přebírají cenu za nejlepší film během předávání Oscarů v neděli 10. března 2024 v Dolby Theatre v Los Angeles. | foto: FOTO ČTK/APČTK

Nejprestižnější filmové ocenění, Cenu Akademie, známou také jako Oscar, uděluje každoročně americká Akademie filmového umění a věd. Oceňuje jimi vybrané filmy, tvůrce, herce a další profese spojené se vznikem jednotlivých titulů.

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

Během slavnostního ceremoniálu uděluje zlaté sošky v celkem 24 kategoriích za filmy, které vyšly v minulém roce. V každé kategorii soupeří pět filmů, s výjimkou nejlepšího filmu roku, kde ke kandidátů deset.

Kde sledovat předávání Oscarů

Letošní již 98. ročník předávání Cen Akademie proběhne již tradičně v hollywoodském Dolby Theatre v Los Angeles v noci z 15. března. Slavnostním večerem, jehož začátek je naplánován na čtvrtou odpoledne místního času, již podruhé provede komik a herec Conan O’Brien.

Snímek z filmu Citová hodnota. | foto: kviff.com

Práva pro vysílání u nás získala Česká televize, přímý přenos z udílení cen zahájí o půlnoci 16. března na kanálu ČT2. Ve vysílání nabídne jak původní zvuk, tak simultánní překlad. Stejný den ve 20:15 uvede zkrácený sestřih kanál ČT art.

Nominace na nejlepší film roku 2025

Akademici letos hledali díla zařazená do užšího výběru ve všech kategoriích mezi 317 snímky. Desítku adeptů na cenu za nejlepší film vybrali z celkem 201 děl.

  • Hříšníci (režisér Ryan Coogler, celkem 16 nominací)
  • Jedna bitva za druhou (režisér Paul Anderson, celkem 13 nominací)
  • Citová hodnota (režisér Joachim Trier, celkem 9 nominací)
  • Frankenstein (režisér Guillermo del Toro, celkem 9 nominací)
  • Velký Marty (režisér Josh Safdie, celkem 9 nominací)
  • Hamnet (režisérka Chloé Zhao, celkem 8 nominací)
  • Bugonia (režisérYorgos Lanthimos, celkem 4 nominace)
  • F1 (režisérJoseph Kosinski, celkem 4 nominace)
  • Sny o vlacích (režisér Clint Bentley, celkem 4 nominace)
  • Tajný agent (režisér Kleber Mendonça Filho, celkem 4 nominace)

Celkově nejvíc nominací mají Hříšníci – získat mohou až šestnáct zlatých sošek, což je nejvíc v téměř stoleté historii udílení cen. V závěsu je snímek Jedna bitva za druhou, následovaný Citovou hodnotou, Frankensteinem a Velkým Martym.

Ocenění pro herce a herečky

HEREČKA V HLAVNÍ ROLI

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (Kdybych měla nohy, tak ti nakopu)
  • Kate Hudson (Smutný song)
  • Renate Reinsve (Citová hodnota)
  • Emma Stone (Bugonia)

HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI

  • Elle Fanning (Citová hodnota)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Citová hodnota)
  • Amy Madigan (Hodina zmizení)
  • Wunmi Mosaku (Hříšníci)
  • Teyana Taylor (Jedna bitva za druhou)

HEREC V HLAVNÍ ROLI

  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Leonardo DiCaprio (Jedna bitva za druhou)
  • Michael B. Jordan (Hříšníci)
  • Timothée Chalamet (Velký Marty)
  • Wagner Moura (Tajný agent)

HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI

  • Benicio del Toro (Jedna bitva za druhou)
  • Sean Penn (Jedna bitva za druhou)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Hříšníci)
  • Stellan Skarsgard (Citová hodnota)

Kde sledovat filmy nominované na Oscara

Desítku snímků nominovaných na nejprestižnější cenu nenajdete pohromadě na jednom místě. Většina jich je stále v kinech, u části už se však budete muset spolehnout na nabídku některé ze streamovacích platforem nebo jednorázový online pronájem.

  • Hříšníci – Aerokina, Apple TV, HBO Max
  • Jedna bitva za druhou – Aerokina, Apple TV, HBO Max
  • Citová hodnota – Aerokina a pražská kina Atlas a Pilotů, kviff.tv
  • Frankenstein – Netflix
  • Velký Marty – Aerokina
  • Hamnet – Aerokina, pražská kina Edison a Atlas, síť Cinema City
  • Bugonia – Apple TV, Prime, pražská kina Edison a Atlas
  • F1 – Apple TV
  • Sny o vlacích – Netflix
  • Tajný agent – Aerokina, pražské kino Atlas i další

Velké plátno je pro sledování filmů aspirujících na ocenění Oscarem nejlepší možností, spolehnout se však budete muset spíše na artová kina, většinou se soustředí v Praze. Filmy uvádí síť Aerokin (například pražský Světozor a Bio Oko nebo brněnská Scala) a také kino Atlas, Edison nebo Pilotů. Multikina uvádí jen jeden z celé desítky.

Oscary za rok 2025 – přehled dalších nominací

REŽIE
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Velký Marty
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Joachim Trier - Citová hodnota
Ryan Coogler - Hříšníci

ZAHRANIČNÍ CELOVEČERNÍ FILM
Tajný agent, Brazílie - režie Kleber Mendonça Filho
Drobná nehoda, Francie - režie Džafar Panahí
Citová hodnota, Norsko - režie Joachim Trier
Sirat, Španělsko - režie Oliver Laxe
Hlas Hind Radžab, Tunisko - režie Kaouther Ben Hania

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
Arco
Elio
K-pop: Lovkyně démonů
Malá Amélie
Zootropolis: Město zvířat 2

HUDBA
Jerskin Fendrix - Bugonia
Alexandre Desplat - Frankenstein
Max Richter - Hamnet
Jonny Greenwood - Jedna bitva za druhou
Ludwig Goransson - Hříšníci

