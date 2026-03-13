Nejprestižnější filmové ocenění, Cenu Akademie, známou také jako Oscar, uděluje každoročně americká Akademie filmového umění a věd. Oceňuje jimi vybrané filmy, tvůrce, herce a další profese spojené se vznikem jednotlivých titulů.
Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct
Během slavnostního ceremoniálu uděluje zlaté sošky v celkem 24 kategoriích za filmy, které vyšly v minulém roce. V každé kategorii soupeří pět filmů, s výjimkou nejlepšího filmu roku, kde ke kandidátů deset.
Kde sledovat předávání Oscarů
Letošní již 98. ročník předávání Cen Akademie proběhne již tradičně v hollywoodském Dolby Theatre v Los Angeles v noci z 15. března. Slavnostním večerem, jehož začátek je naplánován na čtvrtou odpoledne místního času, již podruhé provede komik a herec Conan O’Brien.
Práva pro vysílání u nás získala Česká televize, přímý přenos z udílení cen zahájí o půlnoci 16. března na kanálu ČT2. Ve vysílání nabídne jak původní zvuk, tak simultánní překlad. Stejný den ve 20:15 uvede zkrácený sestřih kanál ČT art.
Nominace na nejlepší film roku 2025
Akademici letos hledali díla zařazená do užšího výběru ve všech kategoriích mezi 317 snímky. Desítku adeptů na cenu za nejlepší film vybrali z celkem 201 děl.
Celkově nejvíc nominací mají Hříšníci – získat mohou až šestnáct zlatých sošek, což je nejvíc v téměř stoleté historii udílení cen. V závěsu je snímek Jedna bitva za druhou, následovaný Citovou hodnotou, Frankensteinem a Velkým Martym.
Ocenění pro herce a herečky
HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
HEREC V HLAVNÍ ROLI
HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Kde sledovat filmy nominované na Oscara
Desítku snímků nominovaných na nejprestižnější cenu nenajdete pohromadě na jednom místě. Většina jich je stále v kinech, u části už se však budete muset spolehnout na nabídku některé ze streamovacích platforem nebo jednorázový online pronájem.
- Hříšníci – Aerokina, Apple TV, HBO Max
- Jedna bitva za druhou – Aerokina, Apple TV, HBO Max
- Citová hodnota – Aerokina a pražská kina Atlas a Pilotů, kviff.tv
- Frankenstein – Netflix
- Velký Marty – Aerokina
- Hamnet – Aerokina, pražská kina Edison a Atlas, síť Cinema City
- Bugonia – Apple TV, Prime, pražská kina Edison a Atlas
- F1 – Apple TV
- Sny o vlacích – Netflix
- Tajný agent – Aerokina, pražské kino Atlas i další
Velké plátno je pro sledování filmů aspirujících na ocenění Oscarem nejlepší možností, spolehnout se však budete muset spíše na artová kina, většinou se soustředí v Praze. Filmy uvádí síť Aerokin (například pražský Světozor a Bio Oko nebo brněnská Scala) a také kino Atlas, Edison nebo Pilotů. Multikina uvádí jen jeden z celé desítky.
Oscary za rok 2025 – přehled dalších nominací
REŽIE
ZAHRANIČNÍ CELOVEČERNÍ FILM
NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
HUDBA