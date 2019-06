RECENZE: Na konci se přitulit. Proč je dětský pořad TvMiniUni v kině?

Premiérovému titulu TvMiniUni: Zloděj otázek se vlastně nedá říkat film, přestože se promítá v kinech. Drží si původní televizní stylizaci od kresleného pozadí přes loutkové postavičky po teatrální herce, ovšem namísto dvacetiminutové epizody chce čtyřnásobně dlouhé soustředění. Od koho, to je vůbec otázka. Malí školáci, k nimž se formát připomínající klasiku Sezame, otevři se zjevně obrací, potřebují atraktivnější podívanou. Starší děti nad výchovnou historkou ohrnou nos. A dospělí, jejichž rodičovská selhání snímek pranýřuje, se bez znalosti předchozího cyklu v ději beznadějně ztratí.

Pokud existuje dětská odnož dadaismu, dá se prokázat právě na příběhu TvMiniUni: Zloděj otázek. Nepracuje však s matematicky přesným kouzlem nesmyslu jako Alenka v říši divů, nýbrž na principu besídky, která naučný charakter balí do jakékoli hravosti. Takže se tu rapuje, zpívá i vříská, používá se dělený obraz i animace, veškeré emoce hrdinů se nadsazují a svět zvířat se propojuje se světem moderní techniky. Zatímco Miroslav Krobot honí z mrkvového pole králíka, kterého přemisťuje robot teleportací, štěňátka na prázdninových cestách si přes zákaz rodičů pašují s sebou mobily, takže mohou pomoci s navigací. Svým způsobem je to mile ulítlé, dokonce utržené ze řetězu, ale mimo úzkou cílovou skupinu může TvMiniUni: Zloděj otázek způsobit újmu, ne-li utrpení.

Bára Poláková v roli maminky ústředního hrdiny, „malého teroristy“, kterého věčné hádky rodičů doženou až k vyděračské hrozbě zkázou přirozené dětské zvídavosti, má ve své roli repliku, že „TvMiniUni je roztěkaný pořad pro roztěkané děti“. Tvůrci její postavu samozřejmě usvědčí z omylu, ale fakticky není daleko od pravdy.

TvMiniUni: Zloděj otázek Česko, 2019, 80 min Režie: Jan Jirků Scénář: Jan Jirků Hrají: Sebastian Pöthe, Barbora Poláková, Jiří Havelka, Pavel Liška, Miroslav Krobot, Petra Domžalová, Zdeněk Julina, Jan Leflík, Radovan Král, Romana Kvapiková-Julinová Hodnocení­: 40 %

Roztěkanost má své domácké zkratkovité kouzlo, jenže na větší obrazové i časové ploše se postupně začne zajídat. I přesto, že autoři vyrábějí humor pomocí velkého množství bobků různého živočišného původu a napětí prostřednictvím strojů včetně drtiče plyšáků či sekačky melounů, ovládaných démonickou paní s tváří Pavla Lišky.

Nápadem, že své velké finále odehraje na cizí půdě, si cyklus vlastně ublížil. I když výtvarné pojetí pořadu nemusí sedět každému, nápaditost se mu upřít nedá: v rámci dané kategorie. Ovšem film vyžaduje úplně jinou stavbu, rytmus, pojetí; koneckonců i přestupy „dospěláckých“ seriálů do kin končívají zpravidla rozpačitě.

Režisér Jan Jirků vyjádřil přání, aby se na konci filmu k sobě rodiče a děti „láskyplně přitulili“. Zní to hezky, ale bez nabádavých pouček by to snad svedli taky.