Plodková s Hádkem budou Náhradníci, miminko jim odnosí Gruzínka

Náhradní mateřství, kdy oplodněné vajíčko dárkyně odnosí pro bezdětný pár jiná žena, znamená v Česku právní oříšek. Hrdinové minisérie se tedy obrátí na specializované agentury v Gruzii. Je však stále těžší udržet celý proces v tajnosti před sousedy, kamarády i budoucí babičkou.

„Nellis napsala skvělý scénář plný zábavných situací. Od chvíle, kdy si manželé najdou náhradní matku v Gruzii, se začne odvíjet kolotoč tajností, lží, přetvářek a samozřejmě se do toho neuvěřitelně zamotají,“ popisuje Jana Plodková, která se kvůli roli změnila z blondýny v brunetku.

„Za setkání s Janou Plodkovou jsem velmi rád, známe se, ale nikdy jsme spolu pár nehráli. Téma je složité, možná si to představit umím, pár lidí kolem sebe znám, kteří to absolvovali, a je to opravdu těžké,“ doplňuje Kryštof Hádek.

O režii se dělí Alice Nellis a Jiří Havelka. „Je to aktuální téma: rodičovství, záměna dětí, adopce. Naší výhodou je, že Alice Nellis má mnoho zkušeností jako rodič z různých úhlů pohledu, což je na scénáři znát. A nemohu si absolutně stěžovat ani na žádného z herců,“ uvádí Havelka.

V Náhradnících hrají též Iva Janžurová, Zuzana Stivínová, Adam Ernest či Vica Kerekeš, roli gruzínské náhradní matky, jež se stane součástí života manželů, ztvární tamní herečka Mariam Khundadzeová, držitelka ceny karlovarského festivalu v roce 2021. Premiéra bude na platformě Prima+.