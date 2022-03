Uplete cop, sní papričky? Ženy se vsadí v soutěži Můj muž to dokáže

Kolik chilli papriček dokáže váš muž sníst? Zvládne překážkovou dráhu na vysokých podpatcích? Kolika holčičkám zvládne v časovém limitu zaplést cop? Na takové výzvy si vsadí slavné ženy či partnerky slavných mužů, na konci čeká výhra sto tisíc korun.

„Licencovaný pořad My man can je velmi úspěšný třeba ve Velké Británii, kde však soutěží běžní občané. V naší verzi se v první sérii střetnou známé osobnosti. Mají můj obdiv, zvláště mužská část soutěžní dvojice musí prokázat odvahu, nadhled a humor,“ říká ředitel Primy Marek Singer.

„Několik dílů už jsme natočili a je to velká zábava. Pro nás ženy obzvlášť, sledovat například manžela Evy Perkausové, svalovce, jak na vysokých podpatcích zdolává překážkovou dráhu, to se těžko popisuje, to se musí vidět,“ líčí Gondíková pořad, který má přijít do vysílání zanedlouho.

Její moderátorský kolega Ondřej Urban si všechny úkoly, kterými pánové projdou, sám vyzkoušel, jako jediný tedy ví, co je čeká. Do soutěže své muže poslaly Mahulena Bočanová, Gabriela Soukalová, Dana Morávková, Eva Burešová či Kateřina Brožová, důvěru svých partnerek si ověří Martin Zounar, David Gránský, Honza Dědek, Roman Vojtek či Marek Vašut.