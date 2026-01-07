Na Primě pokračuje Polabí, vrátí se Jakub a Sara. Přibude reality show Asia Express

Ze streamovací platformy prima+ se na obrazovku přesunou dva původní seriály. Jednak sága z prostředí stájí a dostihů O lidech a koních, kde má hlavní roli Marek Lambora, jednak tragikomedie Náhradníci, v níž manželský pár toužící po dítěti vytvořili Jana Plodková a Kryštof Hádek.
Vedle seriálů Polabí a Kamarádi zůstanou na Primě zábavné pořady Máme rádi Česko, Inkognito, Show Jana Krause nebo 7 pádů Honzy Dědka. Na jaře se k nim přidá premiérová reality show Asia Expres.
Jarní Nova uvede krimi Buldok z Poděbrad, Oneplay Straku i příběh Monyové
Natáčela se v jihovýchodní Asii a přináší model, kdy se dvojice soutěžících musí s omezeným rozpočtem přesouvat napříč zeměmi, plnit úkoly a udržet si navzájem dobré vztahy, aby měli šanci na velkou peněžní výhru.
Stejně jako u Zrádců bude i Asia Express přednostně uveden na prima+, až následně v televizi. Streamovací služba navíc nasadí i dva nové seriály. Osmidílná Inspekce vzniká ve spoluprací s GIBS a hlavní role obsadí Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger.
Šestidílný projekt režisérky a scenáristky Andrey Sedláčkové My nejsme sekta je inspirován nedávným reálným případem, kdy stály před soudem dvě ženy obžalované z vraždy vůdce sekty Richarda Šiffera. Kauza zahrnuje několik úmrtí, rozsáhlou manipulaci a psychické i fyzické týrání.