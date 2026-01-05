Hokej a vánoční pohádky. Nejvíce diváků u televize si loni zajistily dvě obvyklé jistoty

Ačkoli historické rekordy nepokořila, štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku se stala nesledovanějším pořadem loňského roku. Podle peoplemetrového měření ATO-Nielsen ji vidělo bezmála 2,5 milionu lidí, šedesát procent všech, kdo v dané chvíli seděli u televize.
Druhé místo náleží slovenské pohádce Největší zázrak, která se vysílala na Boží hod. Nasbírala necelé dva miliony diváků, její podíl na publiku, které daný čas trávilo s obrazovkou, činil pětačtyřicet procent.
|
RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem
Bronzová příčka patří hokejovému utkání Švédsko-Česko ze čtvrtfinále loňského mistrovství světa, jehož sledovanost přesáhla 1,6 milionu zájemců. Do toptenu pronikly i další zápasy české reprezentace, a to ze skupinové fáze šampionátu s Německem, Norskem a Dánskem; vesměs se pohybovaly kolem hranice kolem půldruhého milionu diváků.
Nad jeden a půl milionu lidí si dopřálo i dvě vánoční trvalky, pohádky Anděl Páně a Anděl Páně 2. Vítěznou desítku roku 2025 doplnily dvě hrané novinky. Detektivka Kroky vraha se přehoupla přes 1,6 milionu a první díl seriálu Limity našel více než 1,4 milionu příznivců.
|
RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila
Pro srovnání, také v roce 2024 vyhrála ČT, přičemž nejvyhledávanějším pořadem roku se stal přímý přenos květnového finále mistrovství světa v ledním hokeji a z hraných děl bodovala štědrovečerní pohádka Tři princezny.
|pořadí
|pořad
|datum
|TV
|čas od
|tis. (15+)
|share 15+ (%)
|1.
|Záhada strašidelného zámku
|24.12.
|ČT1
|19:00
|2475
|60,22
|2.
|Největší zázrak
|25.12.
|ČT1
|20:09
|1961
|45,53
|3.
|Hokej: Švédsko - Česko
|22.05.
|ČT sport
|20:18
|1660
|47,36
|4.
|Kroky vraha
|05.01.
|ČT1
|20:12
|1642
|38,95
|5.
|Anděl Páně 2
|24.12.
|ČT1
|20:34
|1627
|40,75
|6.
|Hokej: Norsko - Česko
|11.05.
|ČT sport
|20:17
|1549
|41,46
|7.
|Anděl Páně
|23.12.
|ČT1
|20:11
|1517
|35,65
|8.
|Hokej: Německo - Česko
|19.05.
|ČT sport
|16:19
|1498
|55,29
|9.
|Hokej: Česko - Dánsko
|12.05.
|ČT sport
|20:17
|1481
|42,80
|10.
|Limity
|12.01.
|ČT1
|20:14
|1440
|34,53