Hokej a vánoční pohádky. Nejvíce diváků u televize si loni zajistily dvě obvyklé jistoty

Televizní sledovanost roku 2025 se držela dlouholeté tradice. Nejsledovanějšími pořady se staly dvě premiérové vánoční pohádky, čtyřikrát se ve vítězné desítce objevil hokejový šampionát seniorské reprezentace. Všech deset vedoucích příček patří České televizi.
Ačkoli historické rekordy nepokořila, štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku se stala nesledovanějším pořadem loňského roku. Podle peoplemetrového měření ATO-Nielsen ji vidělo bezmála 2,5 milionu lidí, šedesát procent všech, kdo v dané chvíli seděli u televize.

Druhé místo náleží slovenské pohádce Největší zázrak, která se vysílala na Boží hod. Nasbírala necelé dva miliony diváků, její podíl na publiku, které daný čas trávilo s obrazovkou, činil pětačtyřicet procent.

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

Bronzová příčka patří hokejovému utkání Švédsko-Česko ze čtvrtfinále loňského mistrovství světa, jehož sledovanost přesáhla 1,6 milionu zájemců. Do toptenu pronikly i další zápasy české reprezentace, a to ze skupinové fáze šampionátu s Německem, Norskem a Dánskem; vesměs se pohybovaly kolem hranice kolem půldruhého milionu diváků.

Nad jeden a půl milionu lidí si dopřálo i dvě vánoční trvalky, pohádky Anděl Páně a Anděl Páně 2. Vítěznou desítku roku 2025 doplnily dvě hrané novinky. Detektivka Kroky vraha se přehoupla přes 1,6 milionu a první díl seriálu Limity našel více než 1,4 milionu příznivců.

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

Pro srovnání, také v roce 2024 vyhrála ČT, přičemž nejvyhledávanějším pořadem roku se stal přímý přenos květnového finále mistrovství světa v ledním hokeji a z hraných děl bodovala štědrovečerní pohádka Tři princezny.

Nejsledovanější televizní pořady roku 2025
pořadípořaddatumTVčas odtis. (15+)share 15+ (%)
1.Záhada strašidelného zámku24.12.ČT119:00247560,22
2.Největší zázrak25.12.ČT120:09196145,53
3.Hokej: Švédsko - Česko22.05.ČT sport20:18166047,36
4.Kroky vraha05.01.ČT120:12164238,95
5.Anděl Páně 224.12.ČT120:34162740,75
6.Hokej: Norsko - Česko11.05.ČT sport20:17154941,46
7.Anděl Páně23.12.ČT120:11151735,65
8.Hokej: Německo - Česko19.05.ČT sport16:19149855,29
9.Hokej: Česko - Dánsko12.05.ČT sport20:17148142,80
10.Limity12.01.ČT120:14144034,53
