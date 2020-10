Seznámí se až u oltáře. Televize slaví svátek Svatbou na první pohled

Jmenuje se Svatba na první pohled, vznikla podle zahraniční licence a vydává se za sociální experiment. Účastníci reality show se teprve před oltářem seznamují se svými budoucími životními partnery, které jim na základě testů vybrali coby ideální protějšek znalci psychologie a biologie.

Po obřadu čeká novomanžele svatební cesta a čtyři týdny společného života v jedné domácnosti. Pak se musí každý z účastníků rozhodnout, jestli hodlá s přiděleným partnerem v započatém soužití i nadále pokračovat, nebo jestli se chce rozejít.



Pořad se ohání tím, že na rozdíl od jiných televizních seznamek vychází z vědeckého výzkumu. Všichni zájemci, muži a ženy od 25 do 40 let, prošli podle Novy psychologickým vyšetřením, testem kompatibility DNA, čichovým testem a testem atraktivity.

Formát vznikl před sedmi lety v Dánsku a pod názvem Married at First Sight se prodal do řady zemí od Velké Británie a Spojených států přes Austrálii až po Bulharsko. Premiérové řady se ovšem potýkají s novým problémem, který představuje riziko nákazy koronavirem.

Také přibývá diváků, kteří si stěžují na falešné city a na stereotyp pořadu. „Vzdávám to, protože každých 15 sekund jeden z párů řekne na kameru, že se účastní Svatby na první pohled, aby našel manžela či manželku. Vím, že to televize potřebuje, ale opakovat to stokrát za epizodu, to se nedá vydržet,“ píše jeden z původních fanoušků zahraniční verze.