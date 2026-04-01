Padesátník Mareš i bitcoinová kauza. Nova a Oneplay představily své jarní novinky

„Ve vlastní tvorbě vstupujeme často do aktuálních kauz, což znamená obrovskou zodpovědnost za to, jakým způsobem stavíme příběhy a čím hlasem promlouváme. Je extrémně důležité přistupovat s respektem k těm, jejichž osudy se rozhodneme převyprávět,“ podotýká ředitel vývoje Michal Reitler.
Sem spadá třeba Bitcoinová kauza, která v šesti epizodách mapuje jednu z největších finančních afér Česka. „Pro mě je to příběh o pohádkovém bohatství a naprosto hloupých rozhodnutích, co s ním udělat. Takový český sen, který se změnil v českou noční můru,“ říká scenárista Miro Šifra, který se podílí také na dalším šestidílném projektu Oneplay.
Jde o Kutnohorskou kauzu, v níž sourozenci bojují o záchranu matky ztracené v síti lží a manipulace samozvaného kutnohorského guru; s Terezou Kopáčovou ji režíruje Adam Martinec. I tady tvůrci zdůrazňují, že by si nikdy nedovolili takové téma zpracovat bez kontaktu s oběťmi.
Šestidílná Krev stojí na pomezí reálného zločinu a rodinného dramatu, její ústřední postavou je žena, která se stala obětí útoku kyselinou. Její příběh pro Oneplay vyvíjí tým s producentem Davidem Ondříčkem. „Nedáváme prostor jen policejní práci, ale především často přehlíženým osobním perspektivám obětí či pozůstalých,“ vzkazují tvůrci.
Do bouřlivých 90. let se vrátí thriller o šesti dílech Já, pomsta. Podvodníci, kteří chtějí vytunelovat obří stavební projekt, tu narazí na tajemného navrátilce z exilu, jenž s nimi má nevyřízené účty. Martina Hoffmana v hlavní roli režíruje Jan Pachl, slibující „drama antických rozměrů, atraktivní dobu divokých devadesátek, prostor pro vizualitu a originální postavy“.
Na počátek minulého století zavede Oneplay ve fiktivním příběhu o zrodu světové literární ikony Kafka, jenž jednak na vývoz, jednak na mladé diváky odkojené výpravnými zahraničními vzory.
Rovněž pro Oneplay vznikne též komediální seriál Zde žijí duchové, ve kterém mladí manželé zdědí rozpadající se zámek, osídlený přízraky od pravěku přes obrozenecké doby až k nedávnému politikovi. Podle Tomáše Baldýnského se tu potkají „bytová krize a generační konflikt“.
Bývalý špičkový kriminalista, který přišel kvůli vzácné chorobě o práci, byt i náplň života, se v seriálu Očko dočká vyšetřování atraktivních případů v režii Jiřího Vejdělka. S premiérovými díly se vrátí na Novu tři krimiseriály, Vraždy v kraji, Záhadné případy a Specialisté.
Příběh s Miroslavem Donutilem, Pavlem Zedníčkem a Bolkem Polívkou nazvaný Muži v letu režisér Petr Nikolaev točí na Karlštejnsku, jarní nabídku doplní dva portréty. V třídílném dokumentu Leoš brzký padesátník Leoš Mareš promluví o českém šoubyznysu a k 95. narozeninám herečky vznikla zpověď Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál.