PRVNÍ DOJMY: Jaromír Soukup je Premiér. Naštěstí ještě ne premiér

Že Jaromír Soukup uvádí ve „své“ TV Barrandov celý zástup jiných pořadů, v podstatě všechny, na to už si národ zvykl. I na to, že nejde o moderaci, nýbrž o manipulativní monolog. Ale že stejnou metodu přenese do hrané podoby, to už překonává běžnou hranici sebeklamu.

Navíc Soukup v Premiérovi působí jako scenárista, herec - a taky sponzor. A když spustí svůj kolovrátek od aktivistky Grety po případ H-System, člověk si vybaví jeho pořady, které sám rušil pro „bezobsažnost toho, co tu politici říkali“. Teď jim opravdu vytřel zrak, Premiér je přímo císařem bezobsažnosti.

Soukupovým vzorem je zjevně Volodymyr Zelenskyj, který se stal ukrajinským prezidentem poté, co hrál hlavu státu v seriálu Služebník lidu. Jenže Zelenskyj se opravdu prosadil jako populární imitátor, humorista a bavič, zatímco první díl Soukupova Premiéra nepronikl ani do desítky nejsledovanějších pořadů.

Naštěstí pro nás. Bohatě stačí, že Premiér založil zbrusu novou kategorii pořadů, pro jejichž popis došla českému jazyku nejen slušná slova. Ale ještě strašlivější by bylo, kdyby se z Premiéra stal premiér.