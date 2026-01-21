I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Autor:
  11:27
Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť dramatickým událostem druhé světové války. V titulní a zároveň své dosud největší roli zde exceluje herečka Barbora Váchová.

Příběh smíření, naděje a odpuštění přináší divákům společný projekt České televize, HBO, společnosti Negativ a ARTE. Dramatický portrét jedné česko-německé rodiny, poznamenané hrůzami války a následnou nelítostnou protiněmeckou odplatou na několik dalších generací.

Oba filmy vycházejí z historického románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch, který jí v roce 2010 vynesl prestižní literární ocenění Magnesia Litera. Autorka se při psaní nechala inspirovat skutečnou pohnutou minulostí válečného Brna a poválečným brněnským pochodem smrti.

„V některých chvílích jsem tu Gertu prožívala více, hlouběji nebo trochu jinak než během psaní. Narážím třeba na explicitní scény nebo násilí na dětech. To byly scény, které když jsem psala, tak jsem prožívala. Ale vidět to? To je něco horšího a hlubšího. Měla jsem momenty, kdy jsem se u nějaké scény zasekla a nešla mi z hlavy ještě dlouho poté, co film skončil,“ prozradila Tučková na úterní předpremiéře v pražské Lucerně.

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Za projektem v pozici režiséra a scenáristy stojí Tomáš Mašín (Bratři, Němá tajemství). „Můj zájem je ukázat ambivalenci lidských motivací, postojů a jejich důsledků. Zajímá mě složitost situací, v nichž se lidé ocitnou navzdory vlastním plánům a snažím se, aby divák příběh s postavami spoluprožil a ideálně si položil otázky, co by ve stejných situacích dělal,“ tvrdí režisér.

„Po zhlédnutí prvního dílu jsem byla v slzách, a to nejen proto, že mě dojal příběh Gerty, který jsem znala a žila s ním velmi dlouho. Především jsem si ale uvědomila, jak úlevné je vidět Gertin příběh v rukou někoho, kdo s ním nakládal s velkým respektem a umem,“ dodává autorka knižní předlohy.

Tři generace žen ve filmu Gerta Schnirch
Z natáčení filmu Gerta Schnirch
Z filmu Gerta Schnirch
Z filmu Gerta Schnirch
Z natáčení filmu Gerta Schnirch
18 fotografií

Ději minisérie svým talentem nezpochybnitelně vládne herečka Barbora Váchová, která v titulní roli dívky ze smíšené rodiny prochází dobou těsně před a po vypuknutí 2. světové války. Samotné ztvárnění postavy bylo pro mladou herečku výzvou nejen kvůli častému přecházení z českých dialogů do německých, velkému množství psychicky náročných scén, ale i práci se živým miminkem.

Lékařský hit Urgent je zpět s fenomenálním hodnocením. Sledujte druhou řadu zdarma

„Ve mně to probouzelo ochranářský pud a bylo hrozně těžké jít proti tomu. Gerta hlavně zprvu nemá k té dceři vřelý vztah, spíš takový pragmatický, rozhodně ne nijak emoční ani láskyplný. V tom jsem musela jít hodně proti sobě,“ říká o své roli Váchová.

Svůj příběh a tajemství o mnoho let později vypovídá Gerta prostřednictvím starší verze sebe samé v podání herečky Mileny Steinmasslové. V dalších rolích se představili Oskar Hes, Lucie Štěpánková, Zuzana Mauréry, Martina Czyžová nebo německý herec Johann von Büllow, jenž je jako otec Gerty zásadním hybatelem událostí prvního dílu.

Jeho postava zde prochází vývojem z ideově naivního dobráka v smrtí a válkou poznamenaného člověka, který se dopustí neodpustitelného činu.

„To, co se stane s Gertou a jejím otcem je téměř nepředstavitelné. Myslím, že stojí za to se na výsledek podívat. Je to silný příběh a myslím, že jsme z něj natočili silný film,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz von Büllow.

Nová Hra o trůny je hit. Sledujte ji s půlročním iDNES Premium jen za 349 Kč

„Příběh Gerty Schnirch nás oslovil především svou lidskou silou a schopností vyprávět složité dějiny skrze osobní zkušenost jedné ženy. Pro Českou televizi jako instituci veřejné služby je důležité otevírat témata, která pomáhají porozumět naší minulosti bez zjednodušování a černobílých soudů,“ říká kreativní producentka ČT Tereza Polachová.

Oficiální premiéru bude mít minisérie 4. února na streamovací platformě HBO Max, do běžného vysílání ji HBO následně uvede 8. února. Česká televize odvysílá příběh statečné Gerty na podzim letošního roku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...

21. ledna 2026  11:27

Návrat Velkého Vonta. Konec Foglarovy trilogie zamířil do novinových stánků

Jaroslav Foglar

Několik let sedával Jaroslav Foglar na lavičce nedaleko Karlova mostu. Pro psaní nové knihy si našel klidné místo, na dohled od jedné z dávných kluboven jeho skautského oddílu. Na lavičku u hřiště...

21. ledna 2026  8:21

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

20. ledna 2026  20:30

Viny otců a kostlivci ve skříních. Tajemství Velkého Vonta je příběh temné minulosti

Premium
Ukázky ze závěrečného románu ze Stínadelské trilogie Tajemství Velkého Vonta

Závěrečný román ze Stínadelské trilogie je nejméně známý už proto, že se s ním tuzemští čtenáři mohli většinou seznámit až po sametové revoluci. Vznikl navíc s velkým odstupem po dvou slavných...

20. ledna 2026

Opakujte zápletku pro diváky na telefonu, nařizuje podle Damona režisérům Netflix

Matt Damon během rozhovoru v rámci propagace snímku Air: Zrození legendy (27....

Americká streamovací služba Netflix podle herce a producenta Matta Damona nařizuje režisérům, aby v průběhu děje několikrát zopakovali zápletku. Chce, aby diváci, kteří v průběhu sledování často...

20. ledna 2026  16:34

RECENZE: Opět rozervaný rebel. Do Odznaku Vysočina přibyl smutný fešák

55 % Premium
Adam Vacula v seriálu Odznak Vysočina (2025)

Čtvrtá řada krimiseriálu Odznak Vysočina, která po předpremiéře na Oneplay za týden přejde na Novu, přináší střídání stráží. Přinejmenším v první epizodě chybí dosavadní herecký král cyklu Martin...

20. ledna 2026

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

20. ledna 2026  13:11

Nenahrané pásky už nepřevinu zpět. Vladimíru Mertovi je osmdesát

Vladimír Merta

Baladické písně Vladimíra Merty byly za tuhých časů normalizace pro tisíce lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu. Tento hudebník a textař slovy hudebního publicisty Pavla Klusáka posunul v...

20. ledna 2026  10:09

České hity i Drupi, humor a nečekaný rap. Hvězdy se s Hezuckým loučily v O2 areně

Premium
Moderátor Patrik Hezucký

Rozloučit se ještě jednou se zesnulým moderátorem Patrikem Hezuckým přišli prostřednictvím Koncertu pro Patrika do pražské O2 areny mimo jiné Petr Janda, Václav Noid Bárta, Bára Basiková, Jan Bendig...

19. ledna 2026

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

19. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  17:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  15:55

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Bruce Springsteen vystoupil na odloženém koncertu v Praze Letňanech. (15. 6....

Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč USA a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů...

19. ledna 2026  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.