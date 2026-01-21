I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Příběh smíření, naděje a odpuštění přináší divákům společný projekt České televize, HBO, společnosti Negativ a ARTE. Dramatický portrét jedné česko-německé rodiny, poznamenané hrůzami války a následnou nelítostnou protiněmeckou odplatou na několik dalších generací.
Oba filmy vycházejí z historického románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch, který jí v roce 2010 vynesl prestižní literární ocenění Magnesia Litera. Autorka se při psaní nechala inspirovat skutečnou pohnutou minulostí válečného Brna a poválečným brněnským pochodem smrti.
„V některých chvílích jsem tu Gertu prožívala více, hlouběji nebo trochu jinak než během psaní. Narážím třeba na explicitní scény nebo násilí na dětech. To byly scény, které když jsem psala, tak jsem prožívala. Ale vidět to? To je něco horšího a hlubšího. Měla jsem momenty, kdy jsem se u nějaké scény zasekla a nešla mi z hlavy ještě dlouho poté, co film skončil,“ prozradila Tučková na úterní předpremiéře v pražské Lucerně.
Za projektem v pozici režiséra a scenáristy stojí Tomáš Mašín (Bratři, Němá tajemství). „Můj zájem je ukázat ambivalenci lidských motivací, postojů a jejich důsledků. Zajímá mě složitost situací, v nichž se lidé ocitnou navzdory vlastním plánům a snažím se, aby divák příběh s postavami spoluprožil a ideálně si položil otázky, co by ve stejných situacích dělal,“ tvrdí režisér.
„Po zhlédnutí prvního dílu jsem byla v slzách, a to nejen proto, že mě dojal příběh Gerty, který jsem znala a žila s ním velmi dlouho. Především jsem si ale uvědomila, jak úlevné je vidět Gertin příběh v rukou někoho, kdo s ním nakládal s velkým respektem a umem,“ dodává autorka knižní předlohy.
Ději minisérie svým talentem nezpochybnitelně vládne herečka Barbora Váchová, která v titulní roli dívky ze smíšené rodiny prochází dobou těsně před a po vypuknutí 2. světové války. Samotné ztvárnění postavy bylo pro mladou herečku výzvou nejen kvůli častému přecházení z českých dialogů do německých, velkému množství psychicky náročných scén, ale i práci se živým miminkem.
„Ve mně to probouzelo ochranářský pud a bylo hrozně těžké jít proti tomu. Gerta hlavně zprvu nemá k té dceři vřelý vztah, spíš takový pragmatický, rozhodně ne nijak emoční ani láskyplný. V tom jsem musela jít hodně proti sobě,“ říká o své roli Váchová.
Svůj příběh a tajemství o mnoho let později vypovídá Gerta prostřednictvím starší verze sebe samé v podání herečky Mileny Steinmasslové. V dalších rolích se představili Oskar Hes, Lucie Štěpánková, Zuzana Mauréry, Martina Czyžová nebo německý herec Johann von Büllow, jenž je jako otec Gerty zásadním hybatelem událostí prvního dílu.
Jeho postava zde prochází vývojem z ideově naivního dobráka v smrtí a válkou poznamenaného člověka, který se dopustí neodpustitelného činu.
„To, co se stane s Gertou a jejím otcem je téměř nepředstavitelné. Myslím, že stojí za to se na výsledek podívat. Je to silný příběh a myslím, že jsme z něj natočili silný film,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz von Büllow.
„Příběh Gerty Schnirch nás oslovil především svou lidskou silou a schopností vyprávět složité dějiny skrze osobní zkušenost jedné ženy. Pro Českou televizi jako instituci veřejné služby je důležité otevírat témata, která pomáhají porozumět naší minulosti bez zjednodušování a černobílých soudů,“ říká kreativní producentka ČT Tereza Polachová.
Oficiální premiéru bude mít minisérie 4. února na streamovací platformě HBO Max, do běžného vysílání ji HBO následně uvede 8. února. Česká televize odvysílá příběh statečné Gerty na podzim letošního roku.