Spielberg kdesi v poli, zato Čína na vzestupu. Druhý covidový rok kin

Stříbro i bronz braly čínské filmy, loučení Jamese Bonda v příběhu Není čas zemřít se muselo spokojit s bramborovou medailí a do vedoucí desítky, do níž ke vstupu stačilo čtyři sta milionů dolarů, se nedostaly ani takové předpokládané hity jako nová verze kultovní sci-fi Duna či komiks Black Widow.

Některé papírově silné tituly sice startovaly až na sklonku roku, přesto se od nich čekal dravější nástup: sto milionů dolarů pro Matrix Resurrections či polovina této částky za celosvětové vstupné na předělávku West Side Story, již natočil někdejší král návštěvnosti Steven Spielberg, bijí do očí.

Tím spíše, že více, skoro 58 milionů, vydělala třeba obnovená premiéra filmu Avatar, která se navíc odehrála pouze mimo severoamerický trh.

Zjevně už netáhnou ani kdysi spolehlivé pojmy. Třeba snímek Spencer, líčící klíčové období života princezny Diany, skončil až v druhé stovce se čtrnácti miliony dolarů, jež utržil napůl v Americe, napůl ve „zbytku světa“; do Česka právě míří.

Uctívaný režisér Pedro Almodóvar získal s novinkou Paralelní matky sotva deset milionů a pouze v jednotkách milionů dolarů končily pokusy vrátit na velké plátno Harryho Pottera či Pána prstenů.

Pravda je, že proti roku 2020, kdy se komerčně nejúspěšnější film - také čínský - zastavil pod hranicí půl miliardy dolarů, se loňská bilance přece jen mírně zlepšila. Ovšem s předcovidovým rokem 2019, který napočítal jeden dvoumiliardový titul plus osm miliardových, se to stále nedá srovnávat.

Z pohledu historických žebříčků, kde stále vede Avatar těsně před komiksem Avengers: Endgame a Titanikem, jako by poslední dva roky skoro neexistovaly, i vítězný Spider-Man: Bez domova se v pořadí nejvýdělečnějších filmů všech dob propracoval až na dvanáctou pozici.

Severoamerický trh už spočítal, že jeho celkové loňské tržby činily 4,4 miliardy dolarů. Což proti roku 2020 sice znamená nárůst o jednadevadesát procent, ale vedle roku 2019, tedy před nástupem pandemie, je to stále výrazný pokles o jednašedesát procent.

I proto do letošní sezony vkládá Hollywood opatrné naděje. Koneckonců to do roka a do dne znovu zkusí i Spielberg, tentokrát bez cizích předloh i efektů, s retropříběhem z vlastního dětství.