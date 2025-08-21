Plaketa od Applu na intimní hrátky se Satanem. South Park si opět střílí z Trumpa

  14:25
Ikonický seriál Městečko South Park si opět nebral servítky a ostře se pustil do prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V nejnovější sérii Trump už stihl lézt nahý po poušti, žadonit o sex se Satanem či urážet svého „nohsleda,“ viceprezidenta J.D. Vance. V novém dílu se nyní objevil i majitel Facebooku Mark Zuckerberg a ředitel Applu Tim Cook, od kterých si Trump v seriálu převzal úplatky.
Satan v posteli s Trumpem v nejnovějším díle seriálu South Park.

Satan v posteli s Trumpem v nejnovějším díle seriálu South Park. | foto: Comedy Central

Donald Trump v Oválné pracovně (23. května 2025)
Majitel Mety Mark Zuckerberg se na inauguraci nově zvoleného amerického...
South Park Snow Day!
Generální ředitel Applu Tim Cook stojí před Trumpovou nominantkou na post...
13 fotografií

Kreslená karikatura současného amerického prezidenta v nejnovějším díle 27. série přijme na audienci zakladatele sociální sítě Facebook a jednoho z nejbohatších lidí světa Marka Zuckerberga, který mu předá úplatek.

Následně Zuckerberg ujišťuje Trumpa, který je v seriálu opět komicky zobrazen s velmi malým penisem, že jeho mužství vůbec není malé.

South Park zobrazil Trumpa s malým penisem. Pořad čtvrté kategorie, reagoval Bílý dům

Podobný osud v břitkém satirickém seriálu čekal i na generálního ředitele technologické společnosti Apple Tima Cooka, který zde Trumpovi předává jako dárek křišťálovou plaketu s nápisem: „Vyrobeno v Americe“. Tvůrci tímto naráží na reálnou událost, kdy Trump dostal plaketu s věnováním za to, že se dohodl se společností Apple, které původně hrozil až pětadvacetiprocentním clem.

Pár hodin po schůzce, kde Trumpovu malému údu pochlebovali kromě Zuckerberga a Cooka i politici z Kataru či z Floridy, můžeme prezidenta Spojených států vidět v manželské posteli s velikým rudým Satanem. Trump se od pána pekel opět dožaduje sexu. „No tak, Satane,“ žadoní prezident s dodatkem, že by dar od generálního ředitele Applu rád použil jako hračku při intimních hrátkách.

Nechali zabít Trumpa, nenávidí Kanadu. Městečko South Park slaví 20 let

Reakce Bílého domu na sebe nenechaly dlouho čekat. „Pokrytectví levice skutečně nezná mezí – roky South Park kritizují kvůli obsahu, který označují za urážlivý, ale najednou seriál chválí,“ podivila se mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová ve svém vyjádření pro Variety. K tomu dodala, že seriál svými chabými urážkami není nijak originální a kvůli tomu mu dlouhodobě klesá popularita.

Už pilotní díl nejnovější série se ale postaral o velké pozdvižení a rozhodně nepotěšil ani nejmocnějšího muže planety. Trump v prvním díle pořádá divokou bazénovou párty, neúprosně diskutuje s premiérem Kanady o výši cla a žaluje prakticky každého, kdo vystoupí proti jeho rozhodnutím. Epizoda si rovněž utahuje z prezidentovy úzké vazby na Jeffreyho Epsteina.

V jedné scéně se Trump po náročném dni hlavy státu ve své ložnici svléká do naha, leze do postele se Satanem a lascivně se na něm dožaduje sexuálních hrátek. „No tak, Satane, celý den jsem tvrdě pracoval. No tak, Satane,“ prosí Trump.

„Strašně se omlouváme,“ řekl v červenci jeden z autorů seriálu Trey Parker, načež se podle agentury AP s upřeným pohledem odmlčel. Tímto tak reagoval na kritiku první epizody od zastánců Trumpovy vlády.

„Kokodák, jsem Donald Trump.“ Kritik Zelenského mu sám fušoval do umění

Městečko South Park je satirický animovaný seriál pro dospělé z roku 1997 je pověstný parodováním a kritikou společenských a politických témat. Vypráví příběh školáků Erica, Stana, Kylea a Kennyho, kteří ve fiktivním městě v americkém Coloradu prožívají dobrodružství ryze bizarního charakteru. Většinu postav dabují sami autoři Trey Parker a Matt Stone.

Seriál si mezi fanoušky získal kultovní status hlavně kvůli tomu, že mu není zcela nic svaté a tvůrci si utahují v podstatě ze všech ožehavých témat. V minulosti například drsně zesměšňovali Kanadu, Židy, slavné herce, miliardáře a světové politiky. Samotného Satana už měl ve světě South Parku jako milence i irácký vládce Saddám Husajn.

V aktuální 27. sérii se už objevil i americký viceprezident J.D. Vance, který se vypravil na Trumpovo sídlo Mar-a-Lago, kde prezident natrvalo žije. Zde si Vance vyslechne několik velmi vulgárních a nesmyslných urážek od prezidenta, za všechny vyřčené sprosťárny mu ale poděkuje.

Premiéra nové řady seriálu byla původně naplánována na dřívější datum, ale kvůli komplikované fúzi společností Paramount a Skydance v hodnotě 8,4 miliardy dolarů byla o dva týdny odložena.

Tvůrci South Parku začátkem července uvedli, že fúze je „totálním bordelem, který roz*sírá South Park“. Podle nich by tato dohoda mohla negativně ovlivnit příjmy jejich společnosti Park County. Navíc prý smlouva mezi Skydance a Paramountem omezuje možnosti pustit si seriál na platformách, jako jsou HBO Max nebo Netflix. Všechny dosavadní díly seriálu jsou nyní k dispozici ke zhlédnutí v rámci streamovací služby Paramount+.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

