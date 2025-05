Clo na neamerické filmy? Úplná konina a pitomost, tvrdí Marhoul o Trumpově plánu

„Je absolutně nepochopitelné kdo, komu, kde a za co vlastně by měl stoprocentní cla platit. Trumpovo rozhodnutí je důkazem, že vůbec nechápe, jak funguje filmový průmysl, jaký je zcela zásadní rozdíl mezi distribucí a výrobou,“ míní Marhoul.

„Pokud jde o výrobu, podle Trumpa se cla mají týkat všech filmů vyrobených v zahraničí, čili i těch stoprocentně amerických. Takže film, který by stál amerického producenta padesát milionů dolarů, ho bude stát sto milionů dolarů, protože bude muset zaplatit americkému berňáku za to, že nevyrobil film v Americe. To je ironicky řečeno opravdu výrazná pomoc Hollywoodu,“ počítá Marhoul.

„Pokud by se tedy americký producent rozhodl raději natáčet jen a jen v Americe, budou jeho náklady zhruba třikrát vyšší. Důsledkem toho by bylo, že výnosy z takových filmů u většiny z nich ještě výrazněji nepokryjí náklady, producenti se budou dostávat do ztráty a bez zisku nebudou mít peníze na výrobu dalších filmů, kterých vznikne logicky méně. Méně filmů, méně práce pro americké filmaře, ztráty pracovních míst, výpovědi,“ shrnuje Marhoul možné důsledky Trumpova plánu „chceme, aby se filmy opět vyráběly v Americe“.

Mohlo by se tak teoreticky stát, že třeba americký thriller placený plně americkou produkcí, jehož celý děj se odehrává v Tokiu, by se měl natočit kompletně třeba ve Washingtonu.

A co hrozí distribuci? „Američtí distributoři už nebudou nakupovat zahraniční filmy, protože nákupní ceny se zdvojnásobí, což ale pro evropské producenty ani pro Hollywood moc neznamená, protože americký divák chodí na americké filmy a díla z jiných zemí i jejich výnosy, až na opravdu výjimečné případy, jsou v americké distribuci zcela zanedbatelné. Tudíž znovu nula od nuly pojde,“ vysvětluje Marhoul.

Dodává, že Trumpovo zamýšlené rozhodnutí navíc vůbec nebere v úvahu mezinárodní koprodukce, kdy by se muselo procentuálně určit, kdy je a kdy už není film americký. „A už vůbec nezohledňuje to, že drtivá většina současné produkce je televizní, respektive jde o velké seriálové projekty, které realizují nadnárodní digitální a streamovací společnosti jako Apple nebo Netflix,“ připomíná Marhoul.

„Jejich výrobky neznají hranice, může se na ně podívat odkudkoli, kdykoli a kdokoli na světě, a kdyby už čistou šíleností měl platit cla, respektive vyšší nákupní cenu za zhlédnutí, finální odběratel, v tomto případě neamerický divák, pak stačí, když si zapne VPN a předstírá, že film sleduje třeba v New Yorku. Jenže Apple či Netflix nejsou jen výrobci, nýbrž zároveň i distributoři, tady hrozí pověstné míchání jablek s hruškami. Prostě zmatek nad zmatek.“

Filmový průmysl v USA včetně Hollywoodu je podle Trumpa devastován záměrnou snahou cizích států, což prý představuje bezpečnostní hrozbu. „Trump se asi domnívá, že existuje jakési spiknutí všech zemí, které se tajně domluvily, že zničí Hollywood nabídkou levnějších služeb, aby vše nakonec vedlo k tomu, že se pak budou v Americe promítat už jen třeba evropské filmy. Což znamená bezpečnostní hrozbu, neboť Američané by přišli o své filmy se zástupy superhrdinů. Celé je to taková konina a pitomost, že ani nevím, jak bych to dál ještě komentoval,“ uzavírá Marhoul.