Zemřela „babka lyžařka“. Jarmila Bursová byla tváří Troškových komedií Babovřesky

Po dlouhé nemoci zemřela zpěvačka Anna Julie Slováčková. Dceři herečky a zpěvačky Dagmar Patrasové a hudebníka Felixe Slováčka bylo 29 let. Od roku 2019 se opakovaně léčila s rakovinou. O svém...

Spisovatel Vlastimil Vondruška brzy vydá poslední díl své Lucemburské epopeje Otec vlasti. Tvrdí, že Největší Čech Karel IV. nebyl dobrý král. „Nebyl politikem, který by s rozmyslem jednal ve jménu...

Pouze v okruhu rodiny a přátel se uskuteční poslední rozloučení se zesnulou zpěvačkou a herečkou Annou Julií Slováčkovou. Sama si to prý tak přála a vše přesně popsala. Včetně přání, aby se tak stalo...

RECENZE: Koncert Pártlové připomínal televizní estrádu. Chyběla jen Bohdalová

„To nejlepší máš za sebou! Dneska to fakt nebude prdel! Jdi s každým, kdo tě má rád! Udělej si to sama!“ To jsou některá z odvážných hesel, která se objevovala na světelné tabuli před koncertem...