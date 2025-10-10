RECENZE: Metalový koncert s laserovými efekty. Jinak je sci-fi Tron: Ares těžká nuda

Tron z roku 1982 byl svým vstupem do virtuálního světa přelomový, před patnácti lety na něj navázal Tron: Legacy ve 3D a trojrozměrnou variantu teď nabízí i třetí díl série Tron: Ares. Ovšem kromě vskutku skalních fanoušků se příliš nezavděčí.
Jared Leto ve filmu Tron: Ares

Jared Leto ve filmu Tron: Ares | foto: Falcon

Jeff Bridges ve filmu Tron: Ares
Z filmu Tron: Ares
Z filmu Tron: Ares
Z filmu Tron: Ares
Kdo si dopřeje novinku s brýlemi pro trojrozměrné vnímání, brzy dospěje k otázce – Žádný jiný nápad než obehrané 3D by nebyl? Zjevně se nenašel, leda agresivní hudba pod záštitou kapely Nine Inch Nails, ale jinak se jen krouží „nitrem“ počítače, odkud se přeskakuje do reality a zpět.

Pro absolutně nepolíbené lze shrnout zápletku následovně: o prvenství na půdě umělé inteligence se perou dvě značky. „Zlé“ firmě slouží digitální bojovník Ares, který však v lidské říši přežije sotva půlhodinu, „hodnou“ firmu vede žena, která zdědila vynález kódu stability, jejž chce „zlý“ ředitel získat pro svou výrobu vojáků i za cenu vraždy. Ovšem Ares začne projevovat city, nelíbí se mu vlastní nahraditelnost a příkazům se vzepře.

Jinými slovy se křísí tradiční téma vzpoury strojů. Stopu zábavné patiny dodá výlet do 80. let od stařičkých disket po otce zakladatele s návratem Jeffa Bridgese, ale jinak se předvádí napůl Signal Festival, napůl běžná akční videohra, v níž umělí vojáčci blikají pod vedením dvou programů.

Tron: Ares

50 %

USA, 2025, 119 min

Režie: Joachim Rønning

Scénář: Jesse Wigutow, David DiGilio

Hrají: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Gillian Anderson, Jeff Bridges, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins a další

Kdykoli přejdou do skutečného světa, nadělají v něm paseku, počínaje zběsilou honičkou motorek a konče finální leteckou bitvou v podobě ohňostroje, ale i když Jared Leto v titulní roli uplatňuje osobní charisma, umělost zápletky i charakterů vnucuje divákům nezúčastněný chlad.

Ze všeho nejvíce připomíná Tron: Ares metalový koncert s laserovými efekty. Jeho výtvarná stylizace je sice úctyhodná, jenže svět, kde vymazat znamená zabít, dávno k fascinaci nestačí. Navíc fakt, že bez kódu stability se systém musí znovu a znovu nahazovat, prodlužuje zážitek až na hranu lehké nesnesitelnosti a těžké nudy.

