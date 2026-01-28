Ceny Trilobit mají filmy Otec i Sbormistr, anticenu Citrón deset členů rady ČT

Cenu Trilobit porotci udělili Martinu Trabalíkovi za dokument Co s Péťou?, Janu Strejcovskému za dokument Má to cenu!?, Ondřeji Provazníkovi za hraného Sbormistra, Haně Pinkavové za dokument Za oponou velehor a trojici tvůrců dramatu Otec: Tereze Nvotové za režii, Adamu Suzinovi za kameru a Milanu Ondríkovi za ztvárnění hlavní role.
Cena Vladislava Vančury připadla dvěma osobnostem, slovenskému filmaři Dušanovi Hanákovi a jeho českému kolegovi Hynkovi Bočanovi coby reprezentantům slavné éry 60. let, o níž se hovořilo jako o československém filmovém zázraku.
Pořadatelé seznam ocenění letos rozšířili o několik novinek. Cenu Dialog paměti udílenou ve spolupráci s Památníkem ticha získal snímek Popel, cenu nesoucí jméno novináře Adama Černého dostala Lea Surovcová za mapování sociálních témat, kameramanská Cena Josefa Šlechty připadla Ferdinandu Mazurkovi za snímání filmu Zahradníkův rok a zvukařská Cena Bohumíra Brunclíka míří k týmu hudebního životopisu Duchoň.
Anticenu Citrón adresovala porota deseti členům Rady České televize, kteří roku 2020 hlasovali pro odvolání dozorčí komise ČT. Když soud jejich usnesení zrušil, náhradu odvolaným ve výši čtyř milionů korun uhradila ČT, „tedy my, plátci televizního poplatku“, zdůvodnili pořadatelé své rozhodnutí s tím, že nynější vedení ČT už peníze po radních nevymáhá.