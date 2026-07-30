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Trilogie se uzavírá. Historický detektivní seriál Policie Paříž představí poslední sérii

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  15:59
Politické intriky, soudní procesy a mediální skandál – to vše v sobě snoubí kriminální thriller Policie Paříž 1910 v kulisách francouzského hlavního města na počátku 20. let minulého století. Historickou trilogii tvůrce a scenáristy Fabiena Nuryho nyní uzavře poslední série. Její premiéru uvede 3. srpna platforma Canal+.

První dvě řady s názvy Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 se zapsaly jako významné počiny francouzské produkce. Příběh sleduje postavu Marguerite Steinheilové, kterou jednoho dne naleznou svázanou v posteli, zatímco její manžel a matka byli zavražděni ve vedlejší místnosti.

Tato dvojnásobná vražda pobouří veřejné mínění i tisk v Paříži a žena se v případu, který přitahuje pozornost celé země, stane hlavní podezřelou. Vyšetřování vede komisař Antoine Jouin, jenž se ocitá uprostřed spletitého případu propojujícího nejvyšší politické kruhy, justici i média a šéfredaktora deníku Le Matin.

Závěrečná řada se inspiruje skutečnou aférou Marguerite Steinheilové, kontroverzní společenské dámy, která se nesmazatelně zapsala do francouzských dějin.

Internetová televize Canal+ uvádí třetí, závěrečnou řadu historického thrilleru Policie Paříž 1910. (červenec 2026)
Internetová televize Canal+ uvádí třetí, závěrečnou řadu historického thrilleru Policie Paříž 1910. (červenec 2026)
Internetová televize Canal+ uvádí třetí, závěrečnou řadu historického thrilleru Policie Paříž 1910. (červenec 2026)
Internetová televize Canal+ uvádí třetí, závěrečnou řadu historického thrilleru Policie Paříž 1910. (červenec 2026)
31 fotografií

Vyprávění se posouvá od policejního vyšetřování k moci médií a ukazuje, jak se na počátku 20. století rodila moderní bulvární žurnalistika.

Fabien Nury prostřednictvím skutečných historických událostí zkoumá, jak média dokážou ovlivňovat veřejné mínění a soudní kauzu proměnit v celospolečenskou aféru.

Vedle hereckých osobností Évelyne Brochu, Marca Barbého a Thibauta Evrarda se v nové sérii v roli cynického šéfredaktora deníku Le Matin představí také Micha Lescot.

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