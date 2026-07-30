Trilogie se uzavírá. Historický detektivní seriál Policie Paříž představí poslední sérii

První dvě řady s názvy Policie Paříž 1900 a Policie Paříž 1905 se zapsaly jako významné počiny francouzské produkce. Příběh sleduje postavu Marguerite Steinheilové, kterou jednoho dne naleznou svázanou v posteli, zatímco její manžel a matka byli zavražděni ve vedlejší místnosti.
Tato dvojnásobná vražda pobouří veřejné mínění i tisk v Paříži a žena se v případu, který přitahuje pozornost celé země, stane hlavní podezřelou. Vyšetřování vede komisař Antoine Jouin, jenž se ocitá uprostřed spletitého případu propojujícího nejvyšší politické kruhy, justici i média a šéfredaktora deníku Le Matin.
Závěrečná řada se inspiruje skutečnou aférou Marguerite Steinheilové, kontroverzní společenské dámy, která se nesmazatelně zapsala do francouzských dějin.
Vyprávění se posouvá od policejního vyšetřování k moci médií a ukazuje, jak se na počátku 20. století rodila moderní bulvární žurnalistika.
Fabien Nury prostřednictvím skutečných historických událostí zkoumá, jak média dokážou ovlivňovat veřejné mínění a soudní kauzu proměnit v celospolečenskou aféru.
Vedle hereckých osobností Évelyne Brochu, Marca Barbého a Thibauta Evrarda se v nové sérii v roli cynického šéfredaktora deníku Le Matin představí také Micha Lescot.