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Skvělá kariéra, spokojená rodina, respekt okolí? Stačil jeden sexuální videohovor

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  13:19
O pozornost se čerstvě uveřejněnou ukázkou hlásí nový český psychothriller Call režiséra Matěje Balcara. Snímek o pastech intimních aktivit v prostředí internetu, které dokáží v jediný okamžik obrátit život člověka vzhůru nohama. Film oficiálně vstoupí do kin 17. září.

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Adam má úspěšnou kariéru, spokojenou rodinu i respekt svého okolí. Jeden videohovor se sexuálním podtextem však spustí řetězec událostí, který během jediného odpoledne převrátí jeho život vzhůru nohama. To, co začíná jako soukromé selhání, se rychle mění ve veřejný rozsudek.

Komorní snímek odehrávající se téměř v reálném čase v sobě podle tvůrců kombinuje psychologické napětí s intimním rodinným dramatem. Zároveň otevírá témata online sexuality, veřejné hanby, ztráty soukromí i rychlých soudů ve světě sociálních sítí.

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„Za každým rozhodnutím se často skrývá mnohem složitější příběh, než se na první pohled zdá. A právě to je na filmu Call nejsilnější,“ říká představitel Adama Daniel Šváb.

Film tak podle tvůrců neotřelým způsobem klade divákovi otázku, jak dobře ve skutečnosti zná lidi ve svém okolí, a zda lze člověka definovat na základě jednoho momentálního rozhodnutí v jeho životě.

Trailer k filmu Call
Z filmu režiséra Matěje Balcara Call
Z filmu režiséra Matěje Balcara Call
Film režiséra Matěje Balcara Call
7 fotografií

„Call je film o tom, jak snadno soudíme druhé, aniž bychom znali celý jejich příběh. O tom, jak rychle dokáže intimní chyba přerůst ve veřejný rozsudek. Morální jistota zde není ctností, ale pastí,“ uvádí režisér a scenárista Matěj Balcar.

Film propojuje zkušenost generace sociálních sítí i generace jejich rodičů. Mladší diváci v něm uvidí svět online komunikace, sextingu a okamžitých soudů, starší pak příběh o důvěře, odpuštění a následcích rozhodnutí, která mohou změnit celý život.

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Vedle Daniela Švába se mohou diváci v kinech od 17. září těšit také na Janu Kolesárovou, Ines Ben Ahmed nebo Johanu Nováčkovou.

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