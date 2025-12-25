TRAILERY ROKU: Nejvíce lákala drsná série Adolescent, zkáza Titanu či Hra na oliheň

Trailer ke slovenskému filmu Duchoň ukazuje strhující příběh mladého muže, Karla Duchoně, který patřil k nejvýraznějším talentům své generace. S rostoucím úspěchem však přichází i temnější stránka slávy a probouzejí se jeho vnitřní démoni. Trailer dává nahlédnout do dramatických situací, emocionálních konfliktů a temné atmosféry, jež diváky vtahuje od prvního záběru.
Ukázka filmu Titan okamžitě upoutá pozornost obrovskými vizuály a napětím. Dokument mapuje implozi ponorky Titan společnosti OceanGate, která se v roce 2023 vydala k vraku slavného Titaniku na dně oceánu. Ambiciózní výprava však skončila tragédií. Každá akční scéna, temný záběr a pulzující hudba jasně ukazuje, že jde o jeden z nejnapínavějších trailerů roku.
Záběry k závěrečné, třetí řadě Hry na oliheň patřily v roce 2025 k nejočekávanějším ukázkám vůbec. Netflix v něm lákal na návrat k tíživé atmosféře prvních her, na definitivní střet hráče 456 s organizátory i na otázku, zda lze tento krvavý kolotoč ještě zastavit. Ukázka slibovala temnější tón, pomalejší tempo a osudová rozhodnutí, která měla celý fenomén konečně uzavřít.
Mezi trailery roku české scény vyniká Velký vlastenecký výlet: Pravda vítězí. Filmový štáb vyrazil se třemi fanoušky Vladimira Putina do centra válečného konfliktu na Ukrajině. Dokument zachycuje jejich reakce při přímém kontaktu s válkou. Od útoků raket, skrývání v krytech a návštěv masových hrobů, až po setkání s dětmi v podzemních školách, zraněnými vojáky a pozůstalými.