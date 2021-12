TRAILERY ROKU 2021: Krvavá Hra na oliheň, Zátopek a nová Duna

Když nemůžeš, tak přidej!

Snímek Zátopek natočil David Ondříček s Václavem Neužilem a Marthou Issovou v hlavních rolích. Je to příběh chytrý, strhující a svým vyzněním hořce vítězný; tak jako jeho reálný předobraz, typicky český osud Emila a Dany Zátopkových. Od Hollywoodu si bere jen to nejlepší, zato obvyklému tamnímu patosu se brání až úzkostlivě. Jedním slovem, nejsilnější zbraní filmového Zátopka je nenucenost.

Kultovní Duna v novém kabátě

Když se vezme obřadnost dynastické Hry o trůny, přidají se letecké parády Hvězdných válek a zabalí se to do opojné výpravy, vznikne Duna. Kultovní sci-fi v nové verzi pro co největší plátno. Klasický příběh vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického impéria. Jejich cílem je ovládnutí malé písečné planetky bez vody, zato však jediného zdroje vzácného koření, které umožňuje cestování vesmírem.

Loučení Daniela Craiga s agentem 007

Po půldruhém roce odkladů způsobených pandemií se konečně do kin dostalo v pořadí již pětadvacáté dobrodružství Jamese Bonda Není čas zemřít. Agent 007 skončil aktivní službu a vychutnává si zasloužený odpočinek. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se však ukáže být zrádnější, než se zpočátku zdálo.

Přání Ježíškovi láká na vánoční náladu

Romantickou komedii Přání Ježíškovi natočila Marta Ferencová. Film je plný vánoční nálady, humoru a známých herců, jako jsou Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna Polívková či Richard Krajčo. Režisérka přirovnává film k britské klasice Láska nebeská, vznikal v Praze, Brně a Josefově Dole.