VIDEO: Zombieland 2 dovede partu zabijáků až do Bílého domu

7:58 , aktualizováno 7:58

Deset let po prvním dílu se Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslinová a Emma Stone coby čtveřice zabijáků vracejí ve filmu Zombieland 2: Rána jistoty, který do českých kin přijde 24. října. Zavede hrdiny až do Bílého domu.