VIDEO: Kdo ukradl hity Beatles, odhalí Boyle v komedii Yesterday

Hudební komedie vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje legendární skupinu Beatles a její písničky. Vzpomíná si na ně jedině on a to mu dává příležitost stvořit spoustu nesmrtelných hitů.

Slibuje si bohatství a slávu, ovšem ne všechny sny mu ukradené melodie zajistí, ne náhodou Beatles složili i písničku All You Need is Love. Ve filmu se kromě hereckého nováčka Himeshe Patela objeví Lilly Jamesová nebo současný popový idol Ed Sheeran, upoutávku najdete na videu.