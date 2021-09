VIDEO: Nečekané přátelství dvou šelem a jedné dívky ukáže Vlk a lev

V kanadské divočině svede osud dohromady dívku žijící na ostrově v chatě po dědečkovi s potomky dvou obávaných šelem. Po letecké havárii v lesích objeví lvíče určené pro výcvik v cirkuse a současně se ujme mláděte vzácného stříbrného vlka, které přinese vlčice zvyklá na dědečka.



Idylické soužití trojice však skončí, když je dívka po nehodě odvezena do nemocnice, lev odchycen do cirkusu a vlk přesunut do rezervace. Právě vlk však uteče, aby našel lva a s ním pak i jejich kamarádku. „Přátelství obou šelem je skutečné, vyrůstaly spolu,“ líčí tvůrci. Ukázku najdete na videu.