VIDEO: Příběh o šokujícím pokusu líčí trojčata rozdělená do tří rodin

6:53 , aktualizováno 6:53

Film Tři blízcí neznámí, jenž jde do kin 30. května, vypráví o jednovaječných trojčatech Bobbym, Eddym a Davidovi. Přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let, po narození byli rozděleni k adopci do různých rodin – a dvacet let o sobě nevěděli.