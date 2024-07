VIDEO: Z časů, kdy se ještě kamarádili, přijdou Transformers Jedna

Z hrané série jsou Optimus Prime a Megatron známí coby úhlavní nepřátelé, ale příběh Transformers Jedna je představí ještě jako blízké přátele na domovské planetě Cybertron, jejíž osud změní.

Zjistěte, co stálo za proměnou bratrství v rivalitu, vyzývá slogan snímku, jenž zveřejnil první ukázku. Jde o první animovanou variantu pro kina za 38 let od premiéry snímku Transformers: The Movie, navazujícího na původní seriál z roku 1984.

Zároveň jde o první animovaný film, jehož produkce se ujal Michael Bay, režisér hrané ságy Transformers. Upoutávku, v níž roboti poprvé získají schopnost své transformace, najdete na videu.