VIDEO: S taktovkou v ruce si Cate Blanchettová říká znovu o Oscara

„Scénář byl napsán pro jedinou umělkyni, pro Cate Blanchettovou. Kdyby řekla ne, film by nikdy nespatřil světlo světa. Diváky to asi nepřekvapí. Nás přesto dokázala při natáčení překvapit svými nadlidskými schopnostmi. Ve všech možných ohledech je to její film,“ prohlásil o své hvězdě režisér Todd Field.

Lydia Tár je na absolutním tvůrčím vrcholu. Sedmým rokem diriguje prestižní orchestr, připravuje knihu a uvedení Mahlerovy Páté symfonie, vrchol sezony. Působí sebejistě a mocně, ale zatímco s taktovkou v ruce si je jistá, bez ní ztrácí půdu pod nohama, pochybuje a chybuje. Upoutávku filmu najdete na videu.