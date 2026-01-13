VIDEO: Zlomové dva dny. Nepela coby Šampion jede na olympiádu do Milána

Film se zaměřuje na zlomové dva dny v kariéře úspěšného krasobruslaře, v níž se sportovní triumf střetává s tlakem okolí i politického režimu. Nepela po letech reprezentace Československa touží po svobodě, chce účinkovat v populární krasobruslařské show Holiday on Ice.
Povolení však získá, jen pokud ještě jednou absolvuje mistrovství světa. Před rozhodující jízdou Nepelu ochromí strach a jeho trenérka Hilda Múdra hledá způsob, jak by znovu nabyl sebedůvěru. Film též naznačuje, proč Nepela na archivních záběrech z Bratislavy neoslavuje, ačkoli zvítězil.
Stejného hrdinu i podobný časový úsek jeho života představil loni Nepela s Josefem Trojanem v titulní roli, do Milána však jede verze, kterou natočil Jakub Červenka; Nepelu v ní hraje Adam Kubala, trenérku Jana Nagyová, jíž rodina poskytla i původní kostýmy Hildy Múdré.
Příběh Šampion našel partnery ve sportovních institucích, patří k nim Česká olympijská akademie, Slovenský olympijský a sportovní výbor a Slovenský krasobruslařský svaz. Z českých tváří hrají Miroslav Hanuš, Karel Dobrý a Cyril Dobrý, ukázku najdete na videu.