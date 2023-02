VIDEO: Konec cesty začíná, oznamuje akční snímek Rychle a zběsile 10

Sága, která vstupuje do třetí dekády své existence, se točí kolem postavy Dieselova hrdiny a jeho rodiny. Tentokrát čelí krevní mstě. Ve filmu z roku se zbavili brazilského drogového krále, netušili však, že syn zločince, kterého hraje Jason Momoa, vše viděl a dvanáct let připravuje odvetu.

Příběh zavede milovníky série do římských katakomb, z Brazílie tým poputuje do Londýna a z Portugalska do Antarktidy. Jízda nabere ještě vyšší obrátky se zjištěním, že obětí pomsty má být teprve osmiletý syn Dieselovy postavy. Upoutávku najdete na videu.