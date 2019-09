VIDEO: Tohle tě bude opravdu bolet, vzkazuje padouchovi poslední Rambo

Z bunkru a tunelů pod svým rančem vytvoří veterán z Vietnamu válečné pole, kde jeho protivníci, kteří unesli dceru Rambova přítele, doslova a do písmene ztrácejí hlavu. „Tady neuvidíte Ramba se dvěma raketomety, jak sestřeluje vrtulník. Daleko více využívá prostředí, dovednosti, klade pasti a nepřátele loví. Vrací se ke kořenům, k Rambovi z První krve,“ líčí producent Les Weldon.

„Rambo: Poslední krev je mnohem osobnější než předchozí filmy,“ dodává Stallone. „Rambo se chce usadit, mít něco jako rodinu a starat se o ni. Sám však ví, že pod tlakem se vrátí k své podstatě, i když to je to poslední, co by chtěl. Na ty, kdo mu vezmou to nejdražší, pak čeká odplata, utrpení a smrt,“ naznačuje herec. Drsnou upoutávku najdete na videu.