VIDEO: Udal mafii, čelil pomstě. Skutečný příběh líčí První zrádce

Snímek uvedený na festivalu v Cannes zavede do 80. let na Sicílii, přímo do nemilosrdné války gangů, a poodhalí pozadí největšího soudního procesu proti mafii v dějinách. Buscettova svědectví se totiž stala stěžejními pro takzvaný maxiproces, který se uskutečnil v Palermu v letech 1986 a 1987.

Uvnitř palermské věznice byl postaven speciální bunkr, jenž sloužil jako soudní síň. Do obří místnosti se vešly stovky obžalovaných, obhájců, policistů, svědků i novinářů. Bezpečnostní opatření byla extrémní, síň měla odolat i raketovým útokům.

Souzeno bylo 475 příslušníků mafie, z toho 119 na útěku, a 338 jich dostalo tresty vězení v délce 2665 let, přičemž dalších devatenáct mělo doživotní trest. Ukázku z filmu, jenž se točil i v reálném bunkru, najdete na videu.