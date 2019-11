VIDEO: Policejní akademii v českém stylu hlásí Případ mrtvého nebožtíka

„Snažili jsme se naladit na stejnou vlnu s kolegy i režisérem a také na to, co bychom si přáli, aby zůstalo na plátně. Je fakt, že jsme vymýšleli absurdní situace, ale zároveň jsme chtěli, aby zbyla nějaká logika a nebylo to úplně vykloubené,“ vysvětluje David Novotný alias major Prubner.

Trailer představuje i Miroslava Táborského, Evu Holubovou, Lenku Krobotovou či Milana Šteindlera. „Je vzácné, aby si herec udělal čas třeba pro jednodenní natáčení,“ oceňuje režisér i Annu Polívkovou jako uklízečku, Martina Myšičku v roli primáře nebo Kláru Issovou coby sousedku. Ukázku najdete na videu.