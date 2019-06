VIDEO: Divoké večírky uprostřed totality. První ukázka Pražských orgií

Příběh zavede do poloviny 70. let, kdy americký spisovatel Zuckerman – časté alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy pro rukopis zakázané knihy. Potká nezkrotnou Olgu a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě. Postupně tápe, kdo je přítel a kdo donašeč, kdo jsou lidé z orgií v domě syna slavného malíře a zda také Olga hraje dvojí hru.

Film založený na Rothových vlastních zážitcích vznikl v mezinárodním obsazení, Jonas Chernick hraje spisovatele Zuckermana a Olgu ztvárnila Kseniya Rappoportová.

Z českých herců se na plátně objeví Pavel Kříž, Jan Hrušínský, Klára Issová, Jiří Havelka či Miroslav Táborský, první ukázku najdete na videu.