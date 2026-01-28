VIDEO: Začala jíst, kvůli němu! Film Nevděčné bytosti už objíždí svět

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Sedmnáctiletá dívka a její mladší bratr se vyrovnávají s rozchodem rodičů. Otec vezme děti k Jadranu, aby podpořil vzájemné vztahy, jenže pokus o rodinnou idylu postupně odkrývá problémy; hlavně s dcerou, která se potýká s poruchou příjmu potravy a navíc se zaplete s místním mladíkem.
Situace vede až k předčasnému návratu domů, dívka musí do nemocnice a záchrana jejího života se stává posledním poutem, jež drží rodiče ještě pohromadě. A zoufalí lidé hledají zoufalá řešení: „Byla tam šťastná, začala jíst; kvůli němu!“
V rolích sourozenců debutují Dexter Franc a Antonín Chmela. Otce ztvárnil irský herec Barry Ward známý ze seriálu Pád, matku Barbora Bobuľová, princezna z Nesmrtelné tety, jež nyní úspěšně působí v Itálii, a dívčina prázdninového přítele ztělesnil slovinský herec Timon Šturbej.
Film měl světovou premiéru v San Sebastiánu, poté jej uvedly festivaly v Mar Del Plata, Káhiře či Záhřebu. Ukázku najdete na videu.