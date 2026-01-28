VIDEO: Začala jíst, kvůli němu! Film Nevděčné bytosti už objíždí svět

Rodinné drama Nevděčné bytosti, jež natočil Olmo Omerzu, zveřejňuje první trailer. S mezinárodním obsazením už film projel řadu festivalů, do českých kin vstoupí 26. března a hned následující týden bude mít premiéru ve Francii.

Sedmnáctiletá dívka a její mladší bratr se vyrovnávají s rozchodem rodičů. Otec vezme děti k Jadranu, aby podpořil vzájemné vztahy, jenže pokus o rodinnou idylu postupně odkrývá problémy; hlavně s dcerou, která se potýká s poruchou příjmu potravy a navíc se zaplete s místním mladíkem.

Situace vede až k předčasnému návratu domů, dívka musí do nemocnice a záchrana jejího života se stává posledním poutem, jež drží rodiče ještě pohromadě. A zoufalí lidé hledají zoufalá řešení: „Byla tam šťastná, začala jíst; kvůli němu!“

Z filmu Nevděčné bytosti
Z filmu Nevděčné bytosti
Z filmu Nevděčné bytosti
Dexter Franc ve filmu Nevděčné bytosti
V rolích sourozenců debutují Dexter Franc a Antonín Chmela. Otce ztvárnil irský herec Barry Ward známý ze seriálu Pád, matku Barbora Bobuľová, princezna z Nesmrtelné tety, jež nyní úspěšně působí v Itálii, a dívčina prázdninového přítele ztělesnil slovinský herec Timon Šturbej.

Film měl světovou premiéru v San Sebastiánu, poté jej uvedly festivaly v Mar Del Plata, Káhiře či Záhřebu. Ukázku najdete na videu.

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Premium
Z filmu Erotikon

Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.

I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...

Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

Zpěvačka LP (2023)

Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je...

28. ledna 2026  17:10

RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles

Premium
Robbie Williams na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Robbiemu Willamsovi jsou lhostejné současné hudební trendy a stále více se noří do nostalgického vzpomínání. V případě alba Britpop jsou to devadesátá léta, jimž kromě eurodance produktů a grunge...

28. ledna 2026

Ceny Anděl oznámily návrhy na nominace. Ovládli je Gufrau či Ben Cristovao

Skupina Gufrau a Victor Kal. na společném albu Boyband.

Pětatřicátý ročník Cen Anděl, který se letos uskuteční 11. dubna, uvedl svůj předvýběr na nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Takzvané shortlisty ovládl například hit Navždycky blázen od pražského...

28. ledna 2026  11:15

RECENZE: Intimnější a syrovější než dřív. Zaz v Praze odvyprávěla svůj příběh

Premium
Koncert zpěvačky Zaz v O2 universu v Praze (27. ledna 2026)

V jednu dobu u nás francouzská zpěvačka Zaz vystupovala i několikrát do roka. Nyní se do Prahy vrátila po třech letech a její koncert v O2 universu byl v mnohém jiný než ty předešlé. Koncept vycházel...

28. ledna 2026

Nejen Hawkeye Pierce ze seriálu M.A.S.H. Devadesátiletý Alan Alda uspěl i s psaním

Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long...

Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato...

28. ledna 2026  8:30

RECENZE: Animovaný E.T. - Mimozemšťan se jmenuje Arco a míří na Oscary

70 %
Z filmu Arco

Evropskou filmovou cenu v animované kategorii už vyhrál, nyní si francouzský Arco připsal i nominaci na Oscara a do českých kin vnesl rodinný žánr na pomezí sci-fi a pohádky. Ugo Bienvenu jako...

27. ledna 2026  16:16

Zásah kvůli oběti Jiřího Straky. Metoda Markovič měnila střih po setkání s dcerou zavražděné

Zleva Adam Mišík, Václav Neužil, David Prachař, Marián Mitaš, Petr Lněnička a...

Tvůrci televizního seriálu Metoda Markovič: Straka chtěli vzdát hold legendárnímu vyšetřovateli, místo toho sklízejí kritiku za necitlivý přístup k obětem a jejich pozůstalým. Zástupci televize se...

27. ledna 2026

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Premium
Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

27. ledna 2026

RECENZE: Neví si rady sám se sebou a dostane na starost čtyři vrtošivé matky

60 %
Z filmu Čtyři matky

Vítězný snímek diváckého hlasování na loňské Letní filmové škole vstupuje do kin. Jmenuje se Čtyři matky, v Irsku jej natočili bratři Colin a Darren Thorntonovi a sympatie si získává humorem, jenž...

27. ledna 2026  11:30

KOMENTÁŘ: Na Kavčí hory s vidlemi a cepy? Leda by zrušili Peče celá země

Premium
ilustrační snímek

Napadá mě jediný logický důvod hrozící vzpoury v České televizi: protože mrzne, těší se stateční obránci svobodné obrazovky znovu do spacáků. Jako v zimě před pětadvaceti lety, kdy rovněž redaktoři...

27. ledna 2026

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

27. ledna 2026

